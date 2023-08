Gigi Becali a dezvăluit cine face tactica la FCSB și cu cine se sfătuiește: ”Am zis că vorbește aiurea”

Gigi Becali a făcut o dezvăluire cu privire la persoana cu care mai vorbește în legătură cu deciziile tactice de la FCSB. Un antrenor este cel care l-a sfătuit în privința lui Alexandru Băluță, ajuns în această vară la roș-albaștrii. Cine este tehnicianul de care ascultă latifundiarul din Pipera.

Gigi Becali se ascunde și recunoaște că se implică în deciziile tehnice de la FCSB, inclusiv în privința schimbărilor efectuate pe durata meciurilor. Dar, uneori se sfătuiește cu un antrenor care a câștigat titlul în România, iar acum este liber de contract.

Gigi Becali a recunoscut că este prieten cu Marius Șumudică și abordează cu acesta și teme fotbalistice. Mai mult, a dezvaluit că tehnicianul este cel care l-a sfătuit ca FCSB să joace cu Alexandru Băluță în poziția de al doilea vârf. După aceea, Charalambous și Pintilii au venit cu aceeași propunere, fără să știe de discuția dintre patron și antrenor.

Vorbesc cu Meme a doua zi. ‘Bă, Gigi. Uite ce propun Charalambous cu Pintilii. Să facem presing, cutare, cutare, să jucăm cu Băluță’. ‘Bă, Mihai, mi-a zis Șumudică așa ceva, dar am crezut că vorbește aiurea. Dacă voi spuneți așa, faceți așa’. A jucat cu Băluță, dar chestia asta mi-o spusese Șumudică… Nici n-am îndrăznit să le spun măcar lui Charalambous și Pintilii”, a dezvaluit Gigi Becali, la Digi Sport.

”Vorbim și ca prieteni și despre fotbal. Șumudică e băiat deștept, e specialist. Mi-a spus: dacă joci cu Băluță atacant, îi omori pe toți. Am zis că vorbește aiurea.

De câteva zile se vorbește că Gigi Becali îl vrea pe Marius Șumudică pe banca FCSB-ului, lucru confirmat și de Adrian Mititelu. Patronul de la FCU Craiova a susținut că tehnicianul ar avea pe masă patru oferte de la cluburi din Superliga, printre care și de la FCSB. Gigi Becali l-a contrazis, însă, și a afirmat că Marius Șumudică nu va pregăti niciodată echipa sa.

Latifundiarul din Pipera e încă supărat după ce s-a întâmplat în urmă cu doi ani, când Marius Șumudică se înțelesese cu FCSB și mai lipsea doar să semneze contractul. Dar s-a răzgândit în ultimul moment și a ales să meargă la CFR Cluj.

”Șumudică e prietenul meu, îmi place de el, e băiat bun, dar ca să se termine o spun acum, dar nu o luați în sens peiorativ. Șumudică nu va antrena niciodată FCSB. Gata, să se termine odată bâlciul!

De unde până unde tot Șumudică? Șumudică are treabă cu mine ca prieten, dar nu am treabă cu el ca antrenor, nu mă intereseaza! A fost atunci, s-a schimbat după ce s-a întâmplat! De atunci, s-a luat hotărârea! Nu e vorba de orgoliu, el și-a cerut iertare: ’Da, dom-le, am greșit!’. Noi stabilisem tot, dar nu există, dacă nu mă ascultă, nu există antrenor care să nu mă asculte! (…)

A avut un comportament atunci, l-am iertat, dar pentru ce a făcut atunci, nu va antrena niciodată. Nu poți să spui acum ceva, și apoi mâine să zici că nu a fost așa”, a adăugat Gigi Becali.