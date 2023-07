Visul unor români de a avea un loc de muncă bun s-ar putea îndeplini după ce un gigant mondial a anunțat că face angajări în țara noastră. Așadar, care este gigantul mondial care oferă 50% bonus angajaților din România. Mulți oameni vor dori să se angajeze acolo.

Un gigant internațional face angajări în România. Ce posturi se oferă

Cu mai mult de 90 de restaurante în România, KFC, unul dintre cele mai mari lanțuri de fast food din lume, a anuțat că face angajări.

Angajatorii oferă bonus de 50% din venitul net pentru salariați. Astfel, reprezentanții KFC au anunțat că fac angajări pentru postul de casier.

Ce are de făcut un casier KFC la locul de muncă

Privind doar din fața ghișeului, meseria de casier pare una simplă și lipsită de prea multe responsabilități, însă lucrurile nu stau chiar așa. Un casier de la KFC are de îndeplinit sarcini complexe și deloc simple.

În afara faptului că se ocupă de încasarea banilor, un casier KFC trebuie să asigure necesarul și pregătirea produselor, dar și să se asigure de faptul că produsele sunt servite corepunzător. De asemenea, curățenia la locul de muncă și inventarul periodic intră tot în sarcinile acestuia.

Cât este salariul net de casier KFC

Salariul net pentru un casier KFC este de 2.900 de lei, plus tichete de masă. De asemenea, bonusul de performanță se va acorda după trecerea a trei luni de la angajare, iar pentru bonusul de 50% din venitul net, angajatul trebuie să îndeplinească o vechime de un an în compania KFC, dar și prime de Crăciun și Paște. În plus, la semnarea contractului de muncă, angajatul va avea parte de un program de instruire.

În afară de aceste beneficii, programul de lucru al unui casier KFC este destul de flexibil și ofertant. Astfel, se va lucra în ture de 12, 8, 6 și 4 ore, iar pentru cei care lucrează pe tura de noapte, transportul va fi decontat de angajator.

KFC, prezent pe piața din România de 25 de ani

KFC este prezent pe piața din România de 25 de ani, iar acum numără numai puțin de 94 de restaurante de tip Drive Thru, stradale și food court, în nu mai puțin de 37 de orașe ale țării și peste 3.500 de angajați.