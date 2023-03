Gigantul din România care face achiziții în piață. Se va extinde la un nivel nemaivăzut

Gigantul din România care face achiziții în piață. Este unul dintre cei mai mari exportatori de carne de pui din țara noastră. În ultimii ani de zile, și-a consolidat poziția de exportator, în mod special pentru statele din Comunitatea Europeană. Anunțul făcut de conducerea companiei: „Suntem deja angrenați în negocieri”.

Gigantul din România care face achiziții în piață

În ultimii doi ani, capacitatea de procesare a cărnii a scăzut semnificativ, din cauza închiderii uzinelor din industrie. La nivel mondial, disponibilitatea produselor de acest fel a fost compromisă, fermierii nereușind de multe ori să identifice piața potrivită pentru comerț. Închiderea fabricilor și achizițiile realizate la panică au condus la mari fluctuații de prețuri.

După pandemia de coronavirus, toate aceste aspecte au început să se regleze. În ciuda faptului că tranzităm o perioadă economică dificilă, un gigant din România anunță că face noi achiziții în piață. Este vorba despre producătorul de carne de pui Transavia, care este controlat de Ioan Popa.

„Pe 1 aprilie, aniversăm 32 de ani de la înființare. Știm exact unde vrem să ajungem pe termen mediu și lung, fiind deciși să ne extindem operațiunile cumpărând jucători din piață. De altfel, în acest moment suntem deja angrenați în negocieri pentru astfel de achiziții”, a declarat Ioan Popa.

Reprezentanții Transavia au anunțat că pregătesc investiții masive în extinderea și eficientizarea operațiunilor, inclusiv prin achiziții de noi jucători din piață. Astfel, în următorii trei, patru ani, capacitatea de producție de carne de pui se va majora în sud-estul continentului european.

Câtă carne din producția Transavia merge către export

Transavia este unul dintre cei mai mari exportatori de carne de pui din România. Compania distribuie produse în mai multe țări din lume, precum: Marea Britanie, Irlanda, Franţa, Olanda, Ungaria, Grecia, Slovacia, Bulgaria, Spania, Croația, Republica Cehă, Italia și unele state din continentul african. Exportul reprezintă 15 procente din cifra de afaceri.

Producția de carne de pui, în cazul Transavia, se ridică la aproximativ 200.000 de tone pe an. În contextul noilor investiții, această bornă urmează să fie depășită în următorii trei, patru ani. Acum, aproximativ 30 de procente din producția anuală de carne de pui merg către export. Compania se va extinde la un nivel nemaivăzut.

„Cu investițiile realizate în ultimii ani, avem o capacitate mare de a exporta produse de cea mai bună calitate produse într-un sistem integrat la cele mai înalte standarde de calitate, fără egal în România”, au transmis reprezentanții producătorului de carne Transavia.

Citește și: Gigantul american care dă o nouă lovitură în România. Ce plan are în 2023

În prezent, Transavia are o capacitate de abatorizare de 30.000 de capete/oră. Producătorul deține ferme în opt județe din țara noastră, unde sunt produse peste 100.000 de tone de carne de pui pe an. Are 30 ferme de creștere a păsărilor, 4 ferme de producție vegetală, fabrica de nutrețuri combinate, 3 abatoare și fabrică de procesare a cărnii.