Gigantul din Italia care a dat lovitura în România. Profit record, românii îi preferă

Pe 25 iulie a.c., unul din cei mai importanți jucători din piața bancară și-a publicat raportul financiar. Conform datelor furnizate, vorbim azi de gigantul din Italia care a dat lovitura în România, anunțând un profit record. Citește mai departe și vezi despre cine este vorba.

Conform rapoartelor date publicității în urmă cu 24 de ore, gigantul din Italia care a dat lovitura în România, UniCredit, anunță ”un set de rezultate record, care asigură o excelență durabilă”.

Raportările din acest an, în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut, arată o creștere semnificativă, cu venituri nete de 5,9 miliarde de euro în al doilea trimestru al anului, la nivel general, iar pe plan local gigantul italian încheia prima parte a anului cu 133 de milioane euro profit net, în raport cu anul trecut, în aceeași perioadă.

În raport se fac referiri și la creșterea veniturilor în Italia, țara de origine, iar comunicatul spune că:

”Veniturile au fost susținute de venituri nete din dobânzi de 3,5 miliarde de euro, în creștere cu 41,3% de la an la an, datorită ratelor mai mari și a transferului bine gestionat al depozitelor, precum și de comisioanele reziliente de 1,9 miliarde de euro, în creștere cu 2,4% de la an la an, excluzând impactul reducerii comisioanelor pentru conturile curente în Italia.”