Gigantul din Germania care va investi în România. Vor fi mii de locuri de muncă

Într-o piață în plină dezvoltare recentul parteneriat dintre gigantul din Germania și un gigant japonez de IT, reprezintă un moment extrem de important. Cu investițiile preconizate prin semnarea contractului, vor fi mii de locuri de muncă. Citește mai departe și află despre ce este vorba.

BMW Group și gigantul japonez NTT Data investesc în România

Într-un comunicat publicat recent de gigantul din Germania, afăm despre semnarea unui nou parteneriat între BMW Group și japonezii de la NTT Data, iar în urma acestuia se vor investii sume considerabile în România. Conform informațiilor, investițiile vor avea loc la Cluj Napoca, locul unde japonezii au cel mai mare hub tehnologic din România, astfel că:

„BMW Group și NTT DATA România au semnat un acord pentru înființarea unui joint venture (JV) în România. Astfel, BMW Group continuă să își extindă rețeaua globală pentru IT-ul său corporativ și își asigură talentul și experiența în sectorul software. Executarea contractului de asociere în participațiune este supusă analizei și aprobării autorităților relevante.”, se arată în comunicat.

Gigantul din Germania va crea mii de locuri de muncă

În baza parteneriatului dintre cei doi giganți, întreprinderea comună va fi înființată la Cluj-Napoca, un oraș care are deja un ecosistem puternic pentru inovare, și unde, în opinia reprezentanților MBW Group, există „un antreprenoriat solid, startup-uri și un număr mare de talente pe scena tehnologică”.

„Cu NTT DATA, ne bazăm pe un alt partener puternic, care are o rețea excelentă într-o regiune tehnologică plină de viață și care ne permite să ne dezvoltăm rapid și în mod specific competențe software suplimentare. În colaborare cu companii precum NTT DATA putem stabili hub-uri IT puternice și, astfel, să dăm un răspuns la deficitul de experți IT”, spune Alexander Buresch, CIO și Senior Vice President al BMW Group IT.

Numărul angajaților va crește până în 2027

Se preconizează că vor fi angajați aproximativ 250 de dezvoltatori de software la sfârșitul anului 2024 și gigantul din Germania, împăreună cu ceei de la NTT Data, intenționează să crească numărul angajaților până la un număr de patru cifre până în 2027.

„Suntem mândri să anunțăm planurile noastre de a deschide un nou centru de dezvoltare de soluții software în Cluj-Napoca, împreună cu BMW Group. Această colaborare își propune să ajute constructorul auto să conducă transformarea digitală”, spune Maria Metz, CEO la NTT DATA România.

Așa cum este prezentat în comunicat, BMW Group este deja foarte avansat în ceea ce privește digitalizarea întregii companii și a proceselor sale interne și externe. De câțiva ani, au dezvoltat centre IT & software în Germania, SUA, Africa de Sud, India, Portugalia și China. Aceste centre contribuie în mod semnificativ la dezvoltarea și operarea de soluții IT inovatoare pentru BMW Group. În total, peste 9.400 de angajați din întreaga lume lucrează deja în domeniul IT și al dezvoltării de software pentru BMW Group, conform datelor prezentate.