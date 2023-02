Gigantul din Elveția care ajunge în România. Vor fi multe angajări în piață

Piața românească va primi în curând un nou jucător pe segmentul soluțiilor IT, iar justificarea este că nu au specialiști în domeniul IT suficienți. Așa se face că vorbim azi de gigantul din Elveția care ajunge în România, și care anunță multe angajări în piața de IT locală, anunțând în același tip și unde își va deschide primul său birou în afara Elveției.

Aveniq, gigantul din Elveția care ajunge în România, continuă creșterea veniturilor

Pentru cei mai puțini familiarizați cu această companie, Aveniq este o companie elvețiană lider în domeniul serviciilor IT, formată din GIA Informatik AG și Avectris Group. Partener al gigantului Intel, Aveniq este activă în sectoare, precum furnizarea de servicii, dezvoltarea de soluții IT pentru instituții din domeniile financiare, sănătate, industrie, juridic și utilități.

Pentru gigantul din Elveția, conform comunicatului emis la începutul acestui an, 2022 a însemnat un an al profiturilor masive, înregistrând în al dilea an cosecutiv o creștere profitabilă în anul financiar 2022 și a obținut vânzări de 185 de milioane de franci elvețieni.

Conform raportului publicat, în 2022 Aveniq a reușit să își crească vânzările cu 9 milioane de franci elvețieni față de anul precedent, consolidându-și poziția de unul dintre cei mai importanți furnizori IT de pe piața elvețiană.

„Creșterea organică pe scară largă reflectă implementarea consecventă a strategiei, portofoliul echilibrat de produse și clienți și creșterea gradului de conștientizare a mărcii Aveniq. La rezultatul mulțumitor au contribuit în special 26 de clienți noi și cererea continuă de servicii de cloud, workplace și securitate. Proiectele de migrare la SAP S/4HANA sau la Business Process Suite (BPS), precum și mandatele legate de CAD/PLM, iManage și securitatea cibernetică au stârnit, de asemenea, un mare interes din partea clienților.”, declară Christophe Macherel, directorul general Aveniq AG.

Vezi și: Gigantul mondial care investește 100 de milioane de dolari în România. Ce va face lângă București

Gigantul intră pe piața românească

Deși cu profituri substanțiale, gigantul din Elveția care ajunge în România duce lipsă de specialiști în segmentul de IT, mai exact în dezvoltarea de soluții viabile, și ca urmare, Aveniq AG a luat decizia de a se extinde pe una din piețele de profil cu cea mai mare creștere din ultimii ani, și anume piața românească.

În comunicatul oficial emis în urmă cu 6 zile, pe 22 februarie, directorul general, Christophe Macherel anunța faptul că Aveniq AG va deschide o sucursală în România, iar noul sediu, primul în afara Elveției, va fi deschis la Cluj, unde vor lucra experți în domeniul aplicațiilor și al serviciilor gestionate, după cum informează într-un comunicat de presă furnizorul din Oftringen specializat în servicii IT.

Prin acest demers, se maia rată în comunicat, Aveniq speră să contracareze deficitul de competențe și să își dezvolte capacitățile cu angajați calificați pentru a răspunde cererii în creștere, în contextul în care la această oră gigantul din Elveția are 500 de angajați în sediul din Elveția.

„Noii specialiști din România vor asista în activitatea lor personalul elvețian al Aveniq. Toate posturile existente ale companiei în Elveția vor rămâne în continuare, nefiind planificate externalizări sau concedieri. Recrutarea de specialiști în Elveția continuă să fie o prioritate de top pentru Aveniq.”, se mai arată în comunicat.

În 2023, mai spun reprezetanții gigantului IT, compania intenționează să se concentreze pe dezvoltarea în continuare a serviciilor sale pentru locurile de muncă moderne și a soluțiilor specifice industriei. Ca exemplu, comunicatul de presă menționează software-ul pentru analiza automată a creepage-ului și a jocurilor AutoCrear. De asemenea, compania își va extinde oferta de servicii în domeniul securității cibernetice și al sustenabilității.