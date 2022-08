Gigantul britanic care părăsește România în favoarea altei țări. Unde își mută afacerile

Un gigant britanic pleacă din România, mii de locuri de muncă s-au desființat din cauza acestei decizii. De ce a ales să părăsească țara noastră și unde îți mută afacerile. În ultimii ani, compania și-a vândut depozitele pe care le avea prin diferite județe. De pildă, centrul Logistic din Cluj a fost cumpărat de altcineva cu suma de 3,6 milioane de euro.

First Property Group, fond de investiții și gestionare a activelor imobiliare din UK, listat pe piața principală a bursei de la Londra, renunță la afacerile din România, vânzând și ultimul depozit pe care îl mai deținea pe piața locală. Încă de acum două luni, compania a început să-și pregătească ieșirea din țara noastră. Care este motivul?

Potrivit reprezentanților săi, veniturile obținute din proprietățile deținute pe piața locală sunt mult prea mici, comparativ cu profitul obținut în Polonia. Recent, Centrul Logistic din localitatea Tureni (județul Cluj) a fost vândut cu 3,6 milioane de euro lui Teconnex, producător britanic de componente pentru industria auto, aerospațială și industriaă, parte a grupului Hexadex, care era chiriaș.

De asemenea, grupul britanic avusese un depozit la Ploiești, pe care l-a vândut (în 2017) lui Aquila Part Prod, parte a grupului Aquila, dezvoltat de antreprenorii prahoveni Alin Adrian Dociu și Constantin Cătălin Vasile, cu aproape 3,2 milioane de euro. Compania FPG mai deține în București o clădire de birouri de 3.000 de metri pătrați și centrul de afaceri Maestro Business Center din Cluj-Napoca, cumpărat în 2018.

În ceea ce privește viitorul celor două clădiri de birouri pe care First Property Grup le mai are în România, Ben Habib, CEO-ul companiei, spune că este ,,puțin probabil” să fie vândute.

Motivele pentru care grupul britanic pleacă din România, după 15 ani de activitate, sunt lipsa proprietăților imobiliare pe segmentul de birouri și retail, în special în alte regiuni decât Capitala, și volumul mic de tranzacții, comparat cu Polonia și UK, unde compania deține active.

„Pur și simplu nu am putut să ne scalăm activitatea în România. Nu am găsit proprietăți pe care să le cumpărăm. O companie ca a noastră trebuie să scaleze, iar noi nu am putut. Piața este prea mică, de aceea nu am reușit. Volumul de tranzacții în România este la circa 1 miliard de euro anual, ceea ce nu este suficient pentru a găsi deal-urile pe care ni le doream și care să se potrivească strategiei noastre de business. Volumul de tranzacții în România este la circa 1 miliard de euro anual, ceea ce nu este suficient pentru a găsi deal-urile pe care ni le doream și care să se potrivească strategiei noastre de business. Și așa am ajuns să vindem majoritatea proprietăților noastre, iar acum mai avem doar 3 rămase. Comparativ cu Polonia, acolo volumul tranzacțiilor se ridică la 7 miliarde de euro anual, iar în Marea Britanie ajunge la 100 de miliarde de euro anual”, a explicat Ben Habib, pentru Profit.ro.