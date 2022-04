Gică Popescu, supărat pe Gică Hagi: „Trebuie să joace!”. Fostul căpitan al naționalei și „Regele” sunt prieteni „la cataramă” de mulți ani. Au condus „Generația de Aur”, iar acum conduc clubul Farul Constanța. În plus, cei doi sunt și rude prin alianță, soțiile lor fiind surori. Dar Gică Popescu are un „of” pe care și l-a exprimat în privința lui Gică Hagi.

Gică Popescu și Hagi sunt și rude prin alianță, soțiile lor fiind surori. Astfel, cei doi fii ai fiecăruia, Nicolas Popescu și Ianis Hagi sunt veri primari. Vara trecută familiile Popescu – Hagi au avut motiv de bucurie: Nicolas a debutat în Liga 1, la doar 18 ani, în minutul 86 al partidei Farul – Gaz Metan, scor 2-0. Ianis Hagi a întâmpinat cu entuziasm realizarea vărului său.

Fiul lui Gică Popescu e născut pe 2 ianuarie 2003 și este un produs al Academiei Gheorghe Hagi. Spre deosebire de vărul său, Nicolas joacă pe postul de mijlocaș defensiv.

Gică Popescu este supărat pe Gică Hagi, din cauza faptului că „Regele” nu-l folosește mai des pe Nicolas. Acesta a adunat doar 4 apariții în acest sezon, pentru echipa dobrogeană, Hagi considerând că fiul prietenului său nu are încă suficientă calitate fizică.

„Eu zic că Nicolas suportă mai bine decât mine presiunea, pentru că are altă educație și are o personalitate uriașă. Nicolas are un talent uriaș, însă Gică a considerat că nu e pregătit din punct de vedere fizic, a zis că nu face față.

Sunt de acord pe jumătate cu Gică. Ca să ajungi la cel mai înalt nivel, trebuie să joci. Eu, când eram la Craiova, eram la fel ca Nicolas, firav. Dar am jucat… poți să crești dacă joci. Nicolas, din sezonul următor, trebuie să joace. Că va juca la Farul sau la Steaua (n.r. – FCSB) sau în altă parte… da, mă gândesc să-l iau de la Farul dacă nu joacă.

Are 19 ani, trebuie să joace, când să joace dacă nu acum? Poate să meargă la un alt nivel, să joace. Nu poți să crești dacă nu joci”, a spus Gică Popescu, la Digi Sport.