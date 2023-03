Gică Hagi, scandal monstru din cauza fiului său Ianis. „Diversiune, manipulare pe față”

Este scandal mare în lumea fotbalului! Gheorghe Hagi a aruncat cuvintele dure, după ce antrenorul echipei naționale a României a decis să nu îl convoace pe Ianis la meciurile cu Andorra și Belarus din debutul preliminariilor Euro 2024. Cum își justifică Edi Iordănescu alegerea.

Gheorghe Hagi, managerul tehnic de la Farul Constanța, s-a arătat nemulțumit de faptul că fiul său nu s-a aflat nici pe lista extinsă a selecționerului Edi Iordănescu pentru meciurile care vor avea loc luna aceasta.

Ianis a absentat un an de pe terenul de fotbal din cauza unei accidentări grave la genunchi. Sportivul a revenit la Rangers la finalul lunii ianuarie, dar până acum nu a jucat decât în cinci partide și niciodată mai mult de 45 de minute.

La începutul lunii martie, selecționerul Edi Iordănescu a anunțat lista preliminară a jucătorilor internaționali ce vor fi convocați la naționala României pentru meciurile cu Andorra (25 martie) și Belarus (28 martie). Iar numele lui Ianis Hagi nu s-a regăsit, fapt ce l-a deranjat teribil pe „rege”.

Gheorghe Hagi a acuzat că fiul său nu a fost luat în calcul pentru „dubla” de la sfârșitul acestei luni, deși a revenit pe teren și a prins ceva minute de joc. Ba mai mult, managerul de la Farul Constanța a ținut să reamintească declarațiile făcute de tehnicianul naționalei în perioada în care Ianis era accidentat, care spunea că mijlocașul reprezintă o piesă importantă pentru echipa de fotbal a României.

Criticat pentru atitudinea sa dură, Hagi a revenit cu noi declarații în privința celor spune pe tema neconvocării fiului său la națională. Acesta a lansat noi acuzații de manipulare.

Restul a fost diversiune, manipulare pe față, diversiune pe față! Trebuia să rămâneți în cadrul în care am rămas eu. Fizic, și-a revenit. Joacă la un club. Eu vorbesc de o listă. Dacă Ianis nu a fost nici în lista aia, e grav”, a spus Gică Hagi.

„Nu vreau să intru în acest lucru. Nu e treaba mea să vorbesc de convocări. Fiecare antrenor face convocările. Ce am zis eu acum trei zile am zis pentru că se vorbea de o listă preliminară, a străinilor. Vorbim de un jucător care joacă la unul dintre cele mai titrate din Europa. Am zis părerea mea. Am zis doar de lista preliminară”, a spus antrenorul Gică Hagi.

De partea cealaltă, și selecționerul naționalei a venit cu precizări. Acesta a explicat clar de ce nu l-a ales nici măcar pentru lotul preliminar al stranierilor pe jucătorul lui Rangers.

„Echipa națională vine după o secetă de performanță și avem nevoie de liniște, atât cât se poate. Mă simt nevoit să comentez doar pentru că s-a amplificat atât de tare subiectul.

O iau cronologic: în momentul în care am anunțat oficial lotul lărgit, Ianis avea 64 de minute jucate în toate competițiile după 13 luni de pauză. Primul lucru pe care l-am făcut, primul jucător cu care am comunicat după ce am anunțat lotul lărgit, chiar în aceeași zi, a fost Ianis Hagi.

În toată această perioadă am ținut legătura constant cu el, așa cum am făcut cu toți jucătorii care au traversat perioade mai dificile. I-am transmis că din punctul nostru de vedere încă nu este la capacitate maximă, în toată puterea pentru a veni să ajute echipa națională.

I-am văzut toate minutele jucate de la revenire și considerăm că încă are nevoie de timp, de sprijin. Suntem alături de el total, așteptăm revenirea lui cu nerăbdare, dar are nevoie să se consolideze măcar la nivel de club, să aibă continuitate, pentru a exista zero riscuri când îl vom aduce (..)

Ar fi fost foarte ușor pentru noi să-l punem pe lotul lărgit, dar i-am explicat că nu am face decât să răscolim lucrurile, să aprindem spiritele, să dezvoltăm eventuale comentarii de genul de ce l-am pus pe lotul lărgit, dar nu convocat ulterior. Am avut o discuție clarificatoare cu el, nu cred că puteam face mai mult de atât.”, a spus Edi Iordănescu, într-un interviu acordat pentru FRF TV.