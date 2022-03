Gică Hagi, cuvinte de laudă despre fiul său, Ianis. Internaționalul român de la Rangers se află în plină recuperare după operație suferită la ligamentele genunchiului drept. Accidentarea îl va ține „pe tușă” pentru cel puțin șase luni. Gică Hagi a vorbit despre fiul său și situația acestuia, în presa spaniolă, comparându-l cu un alt jucător, pe care îl cunoaște, de semenea, foarte bine.

Gică Hagi, cuvinte de laudă despre fiul său, Ianis. Mijlocașul român de la Rangers se recuperează după operația suferită la ligamentele genunchiului drept. El va lipsi peste 6 luni de pe gazon, așa că urmărește fotbalul doar din fața televizorului.

Fiul lui Gică Hagi a fost comentator pentru canalul tv al campioanei Scoției la meciul contra lui Aberdeen, scor 1-0. Mijlocașul de 23 de ani a vorbit și despre starea sa de sănătate, după intervenția chirurgicală suferită, dar și despre situația sa psihică în raport cu o asemenea accidentare gravă.

„Sunt bine, chiar sunt bine. Cred că cel mai important lucru din punct de vedere mental este că sunt într-un loc bun. M-am împăcat cu accidentarea și am muncit ca să mă pot întoarce pe teren”, a spus Ianis Hagi la rangers.tv.

Gică Hagi a fost cel care l-a sfătuit pe Ianis să meargă la Rangers, în vara anului 2020, atunci când mijlocașul de 23 de ani a avut de ales între gruparea scoțiană și cea din Spania, Sevilla. Ianis a mărturisit că tatăl său nu a stat deloc pe gânduri când i-a fost cerut sfatul și i-a spus să aleagă clubul de pe Ibrox Park.

„Pentru mine, erau două opțiuni. Una într-un campionat în care mi-am dorit mereu să joc și cealaltă, Rangers. Când i-am spus tatălui meu opțiunile pe care le aveam, nici măcar nu m-a lăsat să spun a doua variantă: „Pentru mine e la mintea cocoșului, Glasgow Rangers 100%”. Atât de clar a fost, știa ce este Ibrox.

Știa de Rangers, de mentalitatea de acolo. Știe cum am fost crescut. Am fost mereu un câștigător, am avut mereu dorința de a câștiga și de a mă îmbunătăți. Mi-a spus că acesta este locul perfect pentru mine”, a explicat mijlocașul, conform sursei citate.