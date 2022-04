Gică Hagi a dat verdictul despre „perla” lui Gigi Becali de la FCSB. „Regele” fotbalului românesc a analizat prestația fotbalistului despre care Becali a spus că e un geniu și va fi un jucător mai mare chiar decât actualul antrenor de la Farul. Gică Hagi apreciază valoarea actuală a lui Octavian Popescu, vedeta actuală a vicecampioanei, dar e convins că „mai e mult până departe”, fotbalistul de 19 ani mai având de îmbunătățit multe aspecte ale jocului său.

Gică Hagi a dat verdictul despre „perla” lui Gigi Becali de la FCSB. În acest sezon, patronul vicecampioanei „l-a luat în brațe” pe Octavian Popescu, fotbalistul de doar 19 ani. Acesta a reușit câteva goluri de efect în ultima perioadă, inclusiv contra celor de la Dinamo și CFR Cluj.

Becali l-a lăudat pe Tavi Popescu, despre care nu a ezitat să afirme că va deveni cel mai bun jucător român din toate timpurile, mai mare chiar decât Gică Hagi.

„Eu consider că Hagi e cel mai mare fotbalist român al tuturor timpurilor. Nu vreau să supăr pe nimeni, dar ce tind să cred e că Tavi Popescu îl va întrece. E o „blasfemie” pentru că e tânăr, dar având în vedere ce face cu mingea, cum driblează, cum se lipește mingea de el și ce atitudine are, plus plecarea de pe loc, e posibil să-l depășească pe Hagi”, declara Gigi Becali despre Tavi Popescu, după reușita de kinogramă a acestuia în meciul cu CFR Cluj, scor 3-3, din returul sezonului regular.

Gică Hagi, liderul așa-numitei „Generații de Aur” a fotbalului românesc și-a împărtășit opinia despre tânărul jucător de la FCSB. „Regele” îi apreciază valoarea, dar consideră că cesta mai are mult de muncă și multe aspecte de îmbunătățit.

Întrebat dacă Octavian Popescu are ceva din el, Hagi a vorbit despre fiul său, Ianis, despre care spune că îi calcă pe urme.

„Din mine are Ianis, că e băiatul meu. Da? El e ADN-ul meu, are multe din mine, cred eu, că e băiatul meu. N-am zis-o până acum, dar așa cred eu. Are multe din mine 100%. Eu am fost, dacă nu greșesc, lider. Cred că și el are sămânță de a putea să facă lucrul ăsta și a demonstrat asta”, a mai spus Hagi, conform aceleiași surse.