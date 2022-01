Giani Kiriță rupe tăcerea despre covid-19. Cât de rău a fost, de fapt: „Zic în premieră. Nu mi-a plăcut să vorbesc despre asta”

Giani Kiriță a fost infectat cu Covid-19 și a trecut prin cea mai grea provocare din viața lui. Acesta nu și-a dorit să discute multă vreme despre problemele întâmpinate, însă s-a decis să spună adevărul acum. El a suferit enorm în momentele în care a fost internat în spital.

Giani Kiriță a mărturisit că s-a simțit foarte rău după ce a descoperit că a fost infectat cu virusul care a făcut ravagii în toată lumea. Acesta a recunoscut că a avut momente în care s-a gândit la adevărate tragedii, mai ales pentru că s-a confruntat cu simptome grave.

„Crăciunul l-am făcut în familie, la mama, ca în fiecare an. Dorm, îmi face patul, îmi aduce mâncare. Dorm în camera mea, nu am lăsat-o să o schimbe.

Vreau să păstrăm tradiția, i-am zis că nu vreau să facem altceva, să păstrăm casa părintească în care am crescut. Sunt emoționat total când vorbesc de familie. Duritatea era în teren, așa am fost educat.

Nu exist fără glume, fără caterincă. Am avut un moment de semi-depresie după ce am făcut Covid și am stat în spital. Când ai masca pe față, te gândești la tot ce este tragic și se poate întâmpla în viața ta.

Simți că ești prea tânăr, viața e lungă și nu trebuie să ne oprească un virus. Nu i-am spus mamei că am fost rău, îi spuneam că nu puteam să vorbesc. 8 zile nu am scăpat de febră, am stat pe perfuzii.”, a zis Giani Kiriță la Vorbește lumea.