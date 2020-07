Gheorghe Hagi s-a enervat pe un reporter după egalul cu FC Voluntari: „Vedeți altfel lucrurile! Dacă vă plac ăia care tac din gură, asta e”

FC Voluntari și Viitorul au terminat la egalitate, scor 0-0, în ultima etapă a rundei a opta din faza play-out a Ligii 1. După acest rezultat, între primele două clasate ale competiției, formația pregătită de Gheorghe Hagi păstrează un avans de șapte puncte în fața ilfovenilor. Hagi s-a arătat mulțumit de rezultat, chiar dacă a precizat că toată viața a țintit doar victoria. Dar a fost enervat în cele din urmă de reporterul care l-a chestionat legat de comportamentul din timpul meciurilor.

„Un meci complicat, am dominat și puteam să marcăm. 3 puncte erau foarte bune, ne doream victoria. Am avut ocazii mari, însă nu am reușit să introducem mingea în poartă. Am jucat cu o echipă care practică un fotbal bun. Am stat trei luni în pauză, nu putem să îi ducem pe jucători la cea mai bună fizică atât de repede. Eu sunt același de când m-am născut, îmi place să câștig. Vedeți altfel lucrurile. Dacă vă plac ăia care tac din gură, asta e (n.r. – către reporter). Eu trăiesc meciul în modul meu, mă conectez sută la sută. Așa eram și pe teren, eram pe benzină, nu lent, pe motorină. , a declarat Gheorghe Hagi la Telekom Sport.