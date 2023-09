Gheorghe Hagi, prima apariție după dezastrul din Finlanda. „Suntem zero în acest moment”. Discurs manifest – VIDEO

Gheorghe Hagi a vorbit pentru prima dată în public, după ce Farul a fost eliminată de HJK Helsinki din play-off-ul Europa Conference League. Fostul internațional a recunoscut că a supraevaluat potențialul fotbalului românesc și a amintit de bugetele uriașe în care „se scaldă” echipele din vestul Europei. „Regele” este convins că statul, dar și firmele puternice din România ar putea să ajute mai mult acest domeniu.

Farul a fost surpriza neplăcută din fotbalul românesc, după ce a ratat calificarea în grupele Conference League și a pierdut și trei milioane de euro de la UEFA. Campioana României a câștigat cu 2-1 primul meci cu HJK Helsinki, dar a fost învinsă cu 2-0 în Finlanda, după o prestație foarte slabă. Gheorghe Hagi nu a scos o vorbă la finalul partidei de joi, dar acum a făcut un pas în față, înaintea duelului din campionat cu U.Craiova 1948 și a vorbit despre eșecul echipei pe care o antrenează.

Administrativul produce bugete, bani, care pot aduce un plus pentru fotbalul românesc. Obiectivele vin de la partea administrativă, iar partea tehnică trebuie să le îndeplinească. Cu toții, din tot ce am văzut, toată lumea e de acord că suntem unde suntem, jos. E realitatea, chiar dacă e greu de acceptat. Datoria mea e să analizez și să văd ce fac de mâine. Trebuie găsite cauzele și schimbat ceva”, a declarat fostul internațional.

„Venim după o zi în care fost dezamăgiți, am analizat, am reflectat. E o situație clară, pe care toată lumea a văzut-o. Fotbalul românesc are mult de progresat, sunt multe direcții în care trebuie să progreseze. E un moment în care trebuie să reflectăm foarte bine, pentru a face progrese. E chestia administrativă, unde trebuie să ne organizăm mai bine.

Gheorghe Hagi a spus din nou că fotbalul nostru are nevoie de o nouă strategie prin care firmele puternice din România, care fac profituri foarte mari, să fie încurajate să investească în acest domeniu.

„Pentru cei care am făcut performanță, e greu să acceptăm realitatea asta dură. Trebuie să schimbăm ceva, ca echipele românești să fie an de an în cupele europene. Echipele trebuie să aibă acționari puternici, ca în fotbalul european. S-a făcut Revoluția în ’89 ca să fim, liberi, democrați, dar de atunci am regresat mult.

Toți cei de afară, pe care i-am bătut sau am jucat de la egal la egal, aveau 80 de milioane buget și acum au ajuns la un miliard. Noi suntem ZERO în momentul de față. Bugetele noastre nu contează, sunt infime, la ce țară reprezentăm, la populația pe care o avem. Ce s-a întâmplat în vara asta, ce s-a întâmplat în ultimii 15 ani, doare. Dacă nu doare, e greu să vină ceva bun pentru România.

Victoriile aduc fericire. Noi, românii, suntem dezamăgiți, supărați. Cei de sus trebuie să facă ceva, pentru ca echipele din România să fie în grupe. Noi, Farul, am învățat multe. A fost o experiență și cu bune și cu rele. Vom încerca să învățăm, să încercăm să progresăm. Dacă la Farul nu se întâmplă ce trebuie să se întâmple, Farul nu va mai face un centimetru mai mult.

Dacă nu se va ajunge la un buget mai mare, să se facă și stadionul, să avem acționari, mai mult nu se poate. Am realizat maxim, am câștigat campionatul, mai mult nu se poate”, a mai spus Hagi.