Gheorghe Hagi face o afacere de milioane! Negocieri cu o firmă de top din România

După un start foarte modest de campionat, Viitorul și-a regăsit ritmul și a urcat în clasament. Ajutată și de victoria la masa verde cu CSMS Iași, echipa pregătită de Ruben de la Barrera a ajuns pe locul 6. Iar calificarea în faza play-off a Ligii 1, performanță ratată anul trecut, pare din nou accesibilă. Gheorghe Hagi a renunțat la funcția de antrenor pentru a avea mai mult timp să se ocupe de alte probleme ale clubului. Se concentrează pe creșterea de jucători, dar vrea să și găsească sponsori importanți care să îl sprijine. Gheorghe Popescu, președinte la Viitorul, a anunțat și el negocierile pentru a asigura un buget superior clubului.

Ce a spus Dan Șucu despre o investiție la Viitorul. A precizat că nu a cumpărat acțiuni, dar a recunoscut că ar putea fi interesat

„De când am venit preşedinte la Viitorul am declarat că intenţionăm să aducem alături de oameni cu potenţial financiar ridicat. Și a mai spus-o şi Gică de nenumărate ori. Astfel încât să ducem proiectul la un alt nivel. În acest an şi jumătate ne-am întâlnit cu o serie de oameni de afaceri. Care ar avea această posibilitate să vină alături de noi. Fără ajutorul unor oameni cu putere financiară este aproape imposibil să creştem ca proiect.

Bineînţeles că domnul Şucu poate fi unul dintre potenţialii viitori acţionari. Dar acum nu ştiu care sunt intenţiile domniei sale. Trebuie să ajungă la o concluzie, sper ca aceasta să fie una pozitivă şi să dorească să vină alături de noi. Ar fi minunat ca dânsul şi alţi oameni să vină alături de noi pentru că putem face lucruri importante”, a declarat recent Gică Popescu.

Dan Șucu este patronul Mobexpert, una dintre companiile de succes din România. Are o avere estimată la 125 de milioane de euro. A anunțat că ia în calcul varianta de a intra în proiectul Viitorul, dar că nu a luat încă o decizie.

„Nu am cumpărat acţiuni la Viitorul, că aş putea fi interesat este altceva. Dar nu există nicio tranzacţie. Aş putea fi interesat, dar nu e o discuţie pe care să o fac până nu ajung la o concluzie”, a explicat Dan Șucu.