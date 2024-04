Gestul uimitor făcut de Marcel Ciolacu în fața Gabrielei Firea, după retragerea lui Cătălin Cîrstoiu: „Mai puţin spectacol”

Retragere lui Cătălin Cîrstoiu a provocat o mulțime de controverse și pe majoritatea colegilor săi i-a surprins. Sunt, însă, și oameni care se bucură, printre care și Marcel Ciolacu. Ce crede despre plecarea fostului candidat și ce reacție a avut în compania Gabrielei Firea.

Cătălin Cîrstoiu a fost retras din poziția de candidat al alianței PSD-PNL Primăria Capitalei. Se vorbea tot mai mult despre plecarea acestuia, dar spera că mai există o șansă să rămână în politică.

După 14 ore de discuții, coaliția PSD-PNL a decis ca Gabriela Falea (PSD) și Sebastian Burduja (PNL) să candideze separat la alegerile pentru Primăria Capitalei, respectiv pentru a maximiza electoratele ambelor partide.

Retragerea medicului a survenit în urma unor acuzații grave apărute în presă. Mai exact, Cătălin Cîrstoiu, managerul Spitalului Universitar de Urgență din București, ar fi acordat consultații și într-o clinică privată,

Medicul a intervenit și a precizat că plecarea lui nu a fost una voită, ci s-a produs din cauza influenței celor din jur. Spune că a fost presat să se retragă și le cere colegilor săi să iasă public și să explice cum stau, de fapt, lucrurile.

„În ultima lună am muncit pentru un proiect matur de administrare a capitalei. Împreună cu echipa mea de zi cu zi. Am vrut să îmi pun la dispoziția oamenilor calitățile manageriale pe care le am. Am crezut că este posibil să mă implic din exteriorul politicii și să încerc să schimb lucrurile.

Am fost supus unor atacuri care au ca miză multiplele probleme nerezolvate ale sistemului medical, din care fac și eu parte. Poate este momentul pentru o discuție aprofundată despre aceste probleme. Medicii salvează vieți, oriunde lucrează.

Este cea mai bună alegere pentru bucureștenii care își doresc mai puțin spectacol, dar mai multe soluții la problemele zilnice cu care se confruntă.”, a scris Cătălin Cîrstoiu pe Facebook.