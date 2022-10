Gestul prin care Răzvan Lucescu i-a înfuriat pe fanii lui PAOK și care i-ar putea aduce plecarea de la echipă. „Nu mi-a plăcut” VIDEO

Răzvan Lucescu nu și-a putut ține nervii în frâu și s-a îndreptat amenințător spre fanii lui PAOK, la finalul duelului cu Panatinaikos, din runda cu numărul șase din prima ligă din Grecia. La echipa antrenorului român este tensiune mare, după ce trupa din Salonic a pierdut pe teren propriu derby-ul și a ajuns la șapte puncte de primul loc. Lucescu junior a încercat să-și explice gestul la conferința de presă de la finalul partidei, dar jurnaliștii au spus că explicațiile lui nu au fost convingătoare.

PAOK a pierdut cu 2-1 pe teren propriu duelul cu Panatinaikos și a ajuns la șapte puncte de primul loc. Gazdele au deschis scorul, dar rivala a întors soarta partidei în repriza secundă. Fanilor din Salonic nu le-a picat bine acest eșec și i-au înjurat pe jucători și antrenori.

După fluierul final, Răzvan Lucescu a început să dea din mâini, dezaprobator, în timp ce se îndrepta spre banca tehnică. La un moment dat a răbufnit și s-a dus amenințător spre tribună, acompaniat de un cor de fluierături. Oamenii din staff l-au convins cu mare greutate să părăsească gazonul.

Răzvan Lucescu a fost întrebat despre gesturile lui de jurnaliști. Răspunsurile lui nu au fost considerate convingătoare și a susținut că a vrut doar să „discute” cu suporterii.

„Am făcut-o pentru că eu cred că lucrăm corect, ceea ce poate fi văzut la antrenament și în imaginea noastră pe teren. Nu meritam să pierdem. Am reacționat fiindcă nu mi-a plăcut gestul suporterilor.

Echipa luptă întotdeauna. În trei ani, am oferit aici performanțe impresionante, oamenii au fost mândri de noi. Am vrut să am o discuție cu ei, cum am avut mereu în toți anii în care am fost la Salonic”, a mai spus tehnicianul formației din Salonic.