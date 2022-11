Gestul inedit făcut de Claudia Pătrășcanu cum a aflat că a divorțat oficial. Câte mii de euro a cheltuit pentru a fi iar liberă EXCLUSIV

Solista Claudia Pătrășcanu ne-a oferit un interviu exclusiv, pentru PLAYTECH ȘTIRI, în care ne-a vorbit despre bucuria încheierii căsniciei cu Gabi Bădălău, după un divorț anevoios, cu acuze grave din partea ambelor părți.

Claudia Pătrășcanu a scăpat recent de o mare povară, cea a procesului de divorț de tatăl copiilor săi, Gabi Bădălău. Fosta componentă a trupei „Sexxy” ne-a precizat că, la aflarea veștii că divorțul s-a încheiat, s-a bucurat așa cum nu-și mai amintește să o fi făcut vreodată în ultimii ani:

„Vă rog să mă credeți că am sărutat pământul de fericire, când am aflat că sunt o femeie liberă. Imediat după ce avocatul mi-a anunțat deznodământul am ieșit în curtea casei mele din Constanța și am sărutat pământul!

Am trăit o bucurie deplină. Și mi-am spus că atunci, peste 24 de ore, dar și în zilele următoare, mă voi bucura de fiecare minut din viața mea”, a precizat ea exclusiv pentru PLAYTECH ȘTIRI.