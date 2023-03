Gestul făcut de Mario Iorgulescu după ce a spus vorbe grele despre justiția din România: „Îmi doresc să fiu ascultat”

În luna februarie a acestui an, Mario Iorgulescu avea să primească sentința definitivă din partea magistraților români. Tânărul era trimis în închisoare pentru următorii 15 ani, după ce a fost găsit vinovat de uciderea unui participant la trafic, într-un accident de autoturism. La aproape o lună de la decizia magistraților, tânărul făcea declarații halucinante, luând în derâdere întreg sistemul de justiție românesc, iar astăzi asistăm la gestul făcut de Mario Iorgulescu după ce a spus vorbe grele despre justiția din România.

Pe 10 februarie, justiția română încerca să facă dreptate în dosarul în care fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal din România, Gino Iorgulescu, era acuzat de ucidere, pe fondul consumului de stupefiante. Degizia magistraților din 10 februarie, deși avocații italieni ai tânărului inculpat încercau tot felul de tertipuri, a fost de închisoare pentru următorii 15 ani. Decizia, una definitivă, ar fi trebuit pusă în aplicare imendiat, dar cum Mario Iorgulescu este în Italia, sunt necesare demersuri pentru a putea fi extrădat de guvernul italian.

Dar, la nici o lună de la sentința magistraților, Mario Ioregulescu avea un discurs halucinant la adresa magistraților și, implicit, la adresa justiției din România, justificând că nu va face închisoare datorită situației sale de sănătate:

Vezi și: Primele declarații ale văduvei bărbatului accidentat mortal de Mario Iorgulescu, după condamnarea la închisoare primită de fiul fostului internaţional: „Nu poate scăpa nepedepsit”. EXCLUSIV

Au trecut câteva zile de la această ieșire în public a fiului președintelui LPF, iar astăzi, surprinzător, asistăm la gestul făcut de Mario Iorgulescu, mai ales după ce a spus vorbe grele despre justiția din România.

Aflat încă într-o clinică privată din Italia, Mario Iorgulescu a revenit asupra declarației sale inițiale de la începutul acestei luni, iar într-un interviu preluat de SpyNews, acsta declară că „Îmi doresc să fiu ascultat”:

„Îmi pare rău că declarația pe care am dat-o în presă a sunat sfidătoare. Nu asta a fost intenția mea. Îmi doresc din toată inima să pot fi ascultat și eu. Să se ia în calcul și punctul meu de vedere. Am dat acea declarație la nervi și nu-mi luasem tratamentul. Am reacționat impulsiv.

Din păcate, trebuie să îmi iau tratamentul, iar atunci când nu o fac, reacționez la impuls și nu gândesc foarte limpede. E parte din boala mea. Fac lucruri din impuls pe care apoi le regret. Știu că dacă este o țară cu posibilitatea de a aresta pe oricine, indiferent de câți bani are sau cine este, acea țară este România.

Nu vreau să mă pun în niciun caz contra țării pe care o iubesc din tot sufletul. Doresc doar să fiu și eu ascultat. Măcar atât”, a gost gestul făcut de tânărul Iorgulescu.