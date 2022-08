Gestul făcut de George Simion şi de Ilinca în momentul în care Nicu Covaci a urcat pe scenă. Imaginile despre care toată lumea vorbeşte

Nunta liderului AUR de la Măciuca, județul Vâlcea, a fost marcată de evenimente surprinzătoare. Trecând peste episodul cu amenințarea cu bomba, la grandioasa petrecere a cântat și trupa Phoenix, o surpriză cu adevărat neașteptată. Invitații la sărbătoarea mariajului au surprins ce a făcut George Simion când Nicu Covaci a urcat pe scenă.

Nicu Covaci, liderul trupei Phoenix, a acceptat invitația lui George Simion de a-i cânta la nuntă. Legendara trupă și-a făcut un nume, de-a lungul timpului, pentru lupta sa împotriva rezistenței. Prin urmare, nu puțini au fost românii care au rămas surprinși când au aflat că Nicu Covaci a acceptat propunerea politicianului.

A fost scandal în trupa Phoenix, după ce Nicu Covaci a cântat la nunta lui George Simion. Un fost membru al grupului muzical, actual membru al trupei Pasărea Rock, a criticat aspru decizia artistului de a interpreta la petrecerea liderului AUR. Este vorba despre Josef Kappl, compozitor și chitarist bass.

„De unde s-a pornit și unde s-a ajuns! De aceea, vă rog să nu asociați niciodată ceea ce am realizat în anii ‘70, sub numele Phoenix din convingere, cu ceea ce face de mulți ani încoace „leaderul” acestui grup, sub același nume! Mi-e rușine de rușinea lui!

Pentru mine, numele Phoenix rămâne în continuare un simbol al rezistenței și al năzuinței spre libertate! Phoenix nu mai există de mulți ani ca trupă, după ce cei cu adevărata „șiră a spinării” au părăsit grupul. Adio, reunire! Cu mine, NU!”, i-a bătut Josef Kappl obrazul lui Nicu Covaci.