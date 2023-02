Gest uriaș de fair-play în meciul în care Ianis Hagi a fost titular după 13 luni. Ce decizie a luat antrenorul lui Glasgow Rangers – VIDEO

Ianis Hagi a fost titular într-un meci în care personajul principal a fost antrenorul său. Michael Beale le-a cerut jucătorilor de la Glasgow Rangers să-i lase pe adversari să marcheze, într-o partidă încrâncenată din Cupa Scoției.

Ianis Hagi a fost titular în meciul în care Glasgow Rangers a înfruntat Partick Thistle, locul 5 în liga secundă scoțiană. Duelul a fost programat în Cupa Scoției. Internaționalul român a mai fost în primul 11 din data de 21 ianuarie 2022, când s-a accidentat la genunchi, tot într-un duel din Cupa Scoției, cu Stirling.

Ianis Hagi a fost înlocuit la pauză și a fost destul de activ în cele 45 de minute în care s-a aflat pe teren. În minutul 26 a ajuns chiar la finalizare, dar balonul trimis de el, cu capul, a trecut pe lângă poartă. A încercat o pasă de efect și în finalul primei reprize, dar a trimis balonul prea tare.

Oaspeții au condus cu 1-0 la pauză, dar Glasgow Rangers a reușit să egaleze. În minutul 71 a avut loc o fază care i-a tensionat pe jucători. Tillman s-a accidentat și a avut nevoie de îngrijiri medicale, iar colegii lui Ianis Hagi au trimis mingea în afara terenului de joc. Doar că în momentul în care cei de la Partick au vrut să returneze balonul, însă Tillman l-a „furat” și a reușit să marcheze. Fotbaliștii adverși au sărit să-i ceară socoteală, iar arbitrul a acordat două cartonașe galbene.

A fost momentul în care antrenorul lui Glasgow Rangers le-a cerut jucătorilor săi să-i lase pe adversari să marcheze. Michael Beale a fost ascultat, iar Tiffoney a marcat poate cel mai ușor gol al carierei. Tabela arăta 2-2, iar cei doi antrenori și-au dat mâna, sportiv.

