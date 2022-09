Gest neaşteptat făcut de Cristi Chivu pentru o actriţă cunoscută din România. „Mai avea puţin şi dormea la metrou”

Fiul uneia dintre cele mai mari actrițe ale României ar fi ajuns să doarmă pe străzi, dacă nu ar fi fost ajutat de Cristi Crivu și soția lui, Adelina. Fostul mare fotbalist a făcut un gest uriaș pentru odorul artistei, proaspăt student la o facultate prestigioasă de arhitectură din Milano. Despre cine este vorba.

Elvira Deatcu nu-și mai încape în piele de fericire, după ce fiul său, Luca, a fost admis la o facultate de arhitectură cu prestigiu din Milano, Italia.

Faimoasa actriță de teatru și film este extrem de mândră de reușitele celor trei copii ai săi, însă fericirea i-a fost umbrită, atunci când a realizat că Luca al ei nu va avea un acoperiș stabil deasupra capului în Italia.

„Am fost în septembrie anul trecut când l-am instalat și ne-am mai dus în aprilie pentru că noi suntem născuți toți patru primăvara și pentru că ne-a stins dorul și nu a fost un an absolut deloc ușor pentru el și firește că a fost o suferință și pentru noi, am zis atunci am zis să ne facem acest cadou.

Eu nu mă sărbătoresc, eu la 50 de ani nu m-am sărbătorit, mai stau să mă mai și felicit. Atunci am plecat toți patru și am mers la Lugano, la Veneția, la Como, ne-am plimbat mult, am stat împreună.”, a declarat Elvira Deatcu, exclusiv pentru ego.ro.