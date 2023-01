Georgiana Lobonţ, surprinsă în ipostaze intime alături de Rareș Ciciovan. Cei doi nu s-au ferit deloc de camere. Foto

După declarațiile controversate ce au dat naștere unui val uriaș de speculații legate de divorțul celor doi, artista pare hotărâtă să pună punct tuturor zvonurilor. Georgiana Lobonț a apărut în ipostaze incendiare alături de Rareș Ciciovan. Imaginile au făcut furori în mediul online.

Primele zile ale anului 2023 au adus o controversă uriașă în showbiz-ul românesc. Soțul Georgianei Lobonț a făcut o serie de declarații vehemente, în care anunța finalul mariajului lor.

„Nu am înaintat actele de divorț, le-am făcut extra pentru că am și eu prieteni în România. S-a terminat, cu asta am spus tot, un nou început pentru fiecare.

Impulsul de moment e de ani de zile, nu poate fi impuls de moment, impulsul de moment nu se referă la ce s-a întâmplat astăzi. Să nu mă înțelegeți greșit, s-a terminat, e simplu”, a declarat soțul Georgianei Lobonț pentru SpyNews.