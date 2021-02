George Simion îl demască pe Vlad Voiculescu: „Sunt interese mari să rămână ministru al Sănătății”

Lucrurile în Sănătate par să fie cusute cu ață alba, potrivit declarațiilor făcute de liderul AUR, cu puțin timp în urmă. Într-o perioadă extrem de tensionată din punct de vedere medical, George Simion a aruncat bomba, arătând cu degetul spre actualul ministru al Sănătății.

George Simion face acuzații grave la adresa ministrului Sănătății, după ce acesta ar avea interese financiare care ar afecta grav interesele cetățenilor. Potrivit liderului AUR, Vlad Voiculescu dorește ca o mare sumă de bani alocată Sănătății să fie trimisă către marile companii farmaceutice.

Acesta a avertizat că partidul AUR va continua seria de proteste îndreptate către ministrul Sănătății, fiind singura formațiune politică ce apără drepturile cetățenilor.

„Trăim intr-o dictatura militara in continuare. Am vazut ca suntem conduși de Arafat și ISU. Am vazut că nu are nimeni voie să-i ceara demisia lui Voiculescu. Noi permanent luam atitudine, protestăm față de ceea ce se întamplă în societate. Am văzut că ministrul Sanătații nu a venit cu măsuri după tragedia de la Balş.

O să continuăm seria de proteste la adresa ministrului Voiculescu și a coaliției. Vedem ca sunt interese mari să rămână ministrul Sănătatii. Şase la sută din buget va merge la Ministerul Sănătații. Ce va face domnul Voiculescu cu aceşti bani? Îi direcționează către grupurile mari de industrie farmaceutică.

De 31 de ani plătim taxe, impozite, asigurări de sanatate și nu vedem nicio îmbunatatire în sistemul sanitar. Nu e în interesul românilor să-l aibă pe Voiculescu ministru. Noi suntem singurii care ținem cu românii. O mare parte din bugetul țării merge către Ministerul Sănătăţii si noi murim în spitale. AUR stă ca un ghimpe pentru sistem”, a declarat liderul AUR la România Tv.