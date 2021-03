George Simion, în plin război cu autoritățile. Cum vrea să îi apere pe cetățeni: „Se dă vina pe români, se încearcă băgarea fricii”

George Simion a vorbit miercuri seară despre măsurile de restricție care vor fi introduse în cursul acestei săptămâni. Liderul AUR le promite cetățenilor că va face toate demersurile necesare pentru a evita ca acest lucru să se întâmple. În plus, acesta consideră că toate planurile gândite de autorități au ca scop băgarea fricii în cetățeni.

George Simion a explicat, în direct, la TV, despre demersurile pe care le va face pentru a împiedica ca o nouă nedreptate să li se facă cetățenilor. Acesta susține că măsura carantinei și a tuturor restricțiilor care lovesc puternic Educația și economia țării sunt cât se poate de aberante și trebuie înlăturate.

Suntem la același nivel la care am fost și în septembrie și în octombrie, doar că era un alt mod de a raporta cazurile” a declarat liderul AUR la „Sinteza zilei”, de la Antena3 .

În urma declarațiilor făcute de George Simion, Mihai Gâdea a ridicat un semnal de alarmă cu privire la lipsa de acțiune a Ministerului Sănătății cu privire la creșterea numărului de cazuri la ATI. Un alt aspect îngrijorător este acela al efectelor carantinei din Timișoara, după ce rata de incidență în acel județ este mai mare acum, la multe săptămâni după introducerea carantinei, față de momentul în care s-a decis această restricție dură.

Mihai Gâdea, moderatorul emisunii “Sinteza Zilei” l-a întrebat pe liderul AUR ce părere are despre deciziile privind închiderea școlilor și trecerea la învățământul online.

George Simion s-a arătat total revoltat de modul în care este gestionată pandemia raportat la Educație, susținând că Sănătatea nu ar trebui să afecteze dreptul la educație.

„Dreptul la educație este un drept esențial (…) Vorbim de niște măsuri care nu au niciun rezultat. Nu e vorba de teoria conspirației, nu e vorba că nu crede lumea în virus (…) Aceste măsuri sunt aplicate de peste un an, nu am putut circula liberi noaptea, iată că virusul a continuat să se răspândească. Specialiștii spun că am avut peste patru milioane de români infectați, s-a raportat doar un milion”.

Educația copiilor este un subiect esențial (…) Nu este normal să închizi școlile în numele medicinei. Această pandemie poate continua încă 10 ani (…) Ce facem? 10 ani trăim în această realitate sau revenim la viața noastră normală? Nu am auzit de testări în România, din contră, acolo unde s-a testat, Timișoara, Cluj, au de suferit”, a adăugat liderul AUR.