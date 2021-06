George Simion, acuzații grave la adresa ministrul Energiei, Virgil Popescu: ”8.000 de locuri de muncă se vor pierde inutil”

Scandal pe scena politică din România. Președintele Alianței pentru Unirea Românilor George Simion l-a criticat dur pe Virgil Popescu. Controversatul politician trage un semnal de alarmă pentru cei care lucrează în domeniul minier. Despre ce este vorba, de fapt.

Liderul AUR a vorbit, în exclusivitate la România TV, despre faptul că Ministrul Energiei ignoră faptul că mulți români, care lucrează în domeniul minier, își vor pierde locul de muncă în următorii 10 ani.

George Simion este de părere că țara noastră deține multe resurse miniere care ar trebui exploatate la capacitate maximă. Liderul AUR l-a criticat pe Ministrul Energiei Virgil Popescu, spunând că acesta nu ar avea curajul de a le spune românilor că 8.000 de locuri de muncă din domeniul minier vor fi desființate până în anul 2030.

Asta nu este tot. Șeful AUR George Simion s-a arătat profund indignat de felul în care majoritatea exploatărilor miniere din România vor fi închise sau înstrăinate, în cel mai scurt timp. În cazul în care acest lucru se va întâmpla, specialistul este de părere că România va depinde foarte mult de importuri, chiar şi în domeniul energetic.

„Angajati in tara doar la companii din strainatate. Pentru ca asa vor lucra multi dintre transportatori. Voi fi vineri la Suceava, unde transportatorii acuza ca se va mari pretul pe km de 10 ori in urma PNRR-ului. Pana acum ei munceau la firme romanesti in toata Europa. Acum se vor angaja la firme detinute de patroni romani, dar cu sediul in Franta, Germania. Astazi, la mina Baita din Bihor, s-au blocat in subteran 10 angajati si directoarea.

Avem acolo o companie care exploateaza calcar. Pierdem si cupru, care este o resursa foarte importanta, pentru ca deja pretul a crescut de la 3-4.000 de euro pe tona, la 10.000 de euro si se preconizeaza ca pana in 2025 va ajunge la 20.000 de euro pe tona. Avem o mina, mina Crucea, de la Suceava, mina de uraniu, care ajunge la Cernavoda, la centrala. In momentul asta, romanii sunt in imposibilitatea de a exploata bogatiile solului si subsolului. Cate gatere mai avem noi acum?

Dintr-un gater traia si familia care il avea, mai avea si angajati, mai traiau cateva persoane pe langa. Acum au venit fabricile austriece, care au monopol. Tot romanul da lemnul la fabricile austriece. In 2021, guvernul Citu distruge locurile de munca, se imprumuta si foloseste banii la ce? La consultanta. Pentru pregatirea unui om, platim 133.000 de euro. Probabil il invata fizica cuantica, altfel nu pot sa-mi explic”, a declarat George Simion, exclusiv pentru România TV.