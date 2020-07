Gata, Guvernul trebuie să scoată banii pentru români. Este oficial. ”E obligatoriu”

Odată cu decizia CCR de constituționalitate a legii ce permite dublarea alocatiilor copiilor, Guvernul Orban s-a văzut forțat ca de la data de 1 august să pună în aplicare legea votată anul trecut în decembrie.

Această decizie, din punctul de vedere al guvernanților, vine cum nu se poate mai prost ținând cont de faptul că vistieria este aproape goală. În acest context declarația Violetei Alexandru, ministrul muncii, poate fi considerată ca o gură de aer sau, în funcție de cum se derulează lucrurile, doar o promisiune electorală sau chiar populistă.

„Nu este o chestiune de optiune sa respectam decizia Curii Constitutionale. Pana la 1 august echipa guvernamentala va lua decizia corespunzatoare pent

ru punerea in aplicare a deciziei Curtii Constitutionale. Suntem pregatiti sa luam aceasta decizie in corespondenta cu posibilitatile pe care le are bugetul pentru sustinerea, atat in perioada urmatoare, cat si in anii urmatori. (…)”, a declarat ministrul muncii.