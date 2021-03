Garda de Mediu a descins la Strehaia, unde se ard deșeuri des. Gestul disperat al unei femei ca să scape de lege VIDEO

„Deținătorii de autoturisme din Strehaia au fost luați la bani mărunți de către Garda de Mediu. Comisarii de la Mediu au luat la puricat activitatea rromilor. Pe terenurile lor se desfășoară activități ilegale, aceștia dezmembrează mașini, iar apoi componentele le ard.

Nu este pentru prima dată când aceleași persoane sunt luat la control. De-a lungul timpul, amenzile nu au încetat să curgă, însă oamenii susțin că acesta este modul lor de a trăi și nu au o sursă de venit. Cei implicați riscă amenzi de la 30.000 până la 60.000 de lei. Polițiștii au descins în localitatea Strehaia, în două locații diferite. Nimeni nu avea documentația necesară pentru a dezmembra autoturisme. Aceștia ard resturile din dezmembrări cum ar fi: cabluri, cauciucuri și plastice. În acest fel, polițiștii au suspiciuni că normele de poluare nu sunt respectate.

Unii dintre ei, cei care desfășoară activități de ardere a componentelor auto și dezmembrare, nu au documente pentru niciun fel de activitate. Pe de altă parte, unele persoane au autorizație pentru derularea activităților de colectare de fier vechi, însă nu și pentru dezmembrări și arderea componentelor auto. Cei din urmă riscă sancțiuni drastice. În urma activităților de acest gen, mediul este poluat, iar pe terenuri rămân tone de deșeuri.

„Mașinile sunt ale mele. Le am pe persoană fizică. Am vreo 25 de mașini. Nu le iau scump. Le iau la 400 de lei bucata. Nu am cu se să trăiesc. Nu am cum să merg la cerșit în Franța sau să dăm în cap la oameni. Nu fac nimic rău.”, ne spune unul dintre cei verificați de Garda de Mediu.