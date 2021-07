Garcea are cu ce să se mândrească. Soţia lui a făcut senzaţie la plajă, în costum de baie. Poate concura lejer cu tinere de 20 de ani

Mugur Mihăescu se poate mândri cu o familie superbă. Soția afaceristului a întors toate privirile la plajă.

Deși Mugur Mihăescu este un personaj celebru în peisajul monden din România, nu același lucru se poate spune și despre familia lui. Soția și fiica actorului s-au păstrat mereu departe de lumina reflectoarelor și puțini sunt cei care știu cum arată cele mai importante femei din viața lui.

Perioada pandemiei a fost una grea pentru Mugur Mihăescu, însă odată cu ridicarea restricțiilor, lucrurile au început să meargă bine pe plan financiar pentru actor.

Motiv pentru care el a decis să meargă în vacanță alături de câțiva prieteni și de soția lui. Cuplul s-a relaxat la mare, iar Rodica Mihăescu a arătat senzațional într-un costum de baie întreg.

Partenera de viață a lui Mugur Mihăescu arată impecabil, în ciuda vârstei pe care o are și a faptului că este mamă. Ea și-a etalat trupul tonifiat și bronzat la plajă și s-a bucurat de soare alături de soț și prieteni.

Mugur Mihăescu a pierdut peste 1,5 milioane de euro în pandemie, când barurile și restaurantele au fost închise pe o perioadă mare de timp. Încă din luna martie a anului trecut, actorul a pierdut o sumă imensă din bani din cauza restricțiilor.

El a vorbit despre acest lucru, a ieșit la proteste și și-a strigat nemulțumirea în emisiuni, dar și pe rețelele sociale.

„Am strigat, am urlat, am ieşit la manifestaţii, am scris pe Facebook, am apărut la televizor şi nimic. Statul m-a ignorat cu desăvârşire. Şi nu mă refer la mine în primul rând, aici.

Mă refer la toţi cei care au avut proasta inspiraţie să-şi lanseze afaceri într-un domeniu faţă de care statul român a dovedit din plin cât de mult îi pasă. Adică nu-i pasă!

Cândva, peste ani, când va trece pandemia asta nenorocită, am să încerc să realizez ce s-a întâmplat. Şi, totuşi, nu ştiu dacă voi fi în stare să înţeleg nu doar nepăsarea autorităţilor, care s-au uitat absolut senin cum le-au dispărut sute de mii de locuri de muncă,

iar tot atâţia români s-au descurcat cum au putut, fiecare dintre ei, cât mai ales reacţia celor din jur, una care mi-a lăsat mai mult decât un gust amar!”, spunea actorul în urmă cu mai multe luni.