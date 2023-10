Gafele pe care le-a făcut Kate Middleton în doar 7 zile. Britanicii sunt furioși

Cu toate că este considerată un maestru în tot ce ține de protocol, mereu atentă ca fiecare apariție a sa să fie fără cusur, Prințesa de Wales a surprins în ultima săptămână. Care sunt gafele pe care le-a făcut Kate Middleton în doar 7 zile. Unii britanici ar putea fi nemulțumiți de deciziile soției lui William.

De când a devenit membru al Familiei Regale, Kate Middleton a devenit una dintre cele mai urmărite femei din lume. Fiecare apariție publică a sa este analizată până la cel mai mic detaliu. În ultimii ani, a reușit să fie considerată un maestru în tot ce ține de protocol, nu face niciodată un pas greșit. Există însă și excepții.

În doar șapte zile, presa din Marea Britanie a identificat două mari gafe făcute de Kate Middleton. La sfârșitul lunii septembrie, Prințesa de Wales a vizitat un centru pentru copii cu nevoi educaționale speciale din Sittingbourne din Kent, Regatul Unit.

Prințesa a petrecut timp cu cei mici, s-a jucat cu ei și a discutat cu angajații centrului. Așa cum se întâmplă de fiecare dată, ținuta sa a fost analizată cu atenție de presă, mulți lăudând sacoul impecabil pe care l-a purtat, ce i-a venit ca turnat.

Detaliul care a atras atenția, însă, într-un mod negativ, a fost coafura aleasă de Prințesa de Wales. Cocul cochet al soției lui William a încălcat protocolul regal, care cere doamnelor să aibă părul mereu elegant, dar aranjat natural.

A doua gafă a fost, de fapt, o dovadă de empatie. Kate Middleton a dezvăluit un detaliu despre una dintre sarcinile sale, într-o discuție cu soțul unei femei care s-a confruntat cu aceeași afecțiune – hyperemesis gravidarum.

Un pas greșit, în viziunea regretatei Regine Elisabeta, care a cerut femeilor din Familia Regală să nu vorbească niciodată despre subiectul „sarcină” sau „naștere”.

„A fost plăcut să o cunosc. Când i-am spus că soția mea are hyperemesis gravidarum, a fost sensibilizată. Puteai vedea o expresie de genul: am trecut prin asta. Mi-a spus: Am avut și eu asta, știu cum e. A rezonat cu mine. Este o doamnă plăcută.” – a dezvăluit, pentru Daily Mail, Steve Ikebuwa, tată a patru copii.