Gafă monumentală, în ziarele de campanie ale PSD! Ce se spune despre ”europarlamentrii” opoziției

View this post on Instagram

Dragnea iar a facut cateva milioane de “ziare otravite” ( din banii de la Buget) pe care le va trimite prin Posta Romana! Doar ca au scris “EUROPARLAMENTRI” !!! Pe langa minciuni si laude pentru Guvernele 2012-2015 si 2017 ( oare Ponta, Grindeanu si Tudose unde erau atunci)!