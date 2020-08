Gabriela Firea, veste bună pentru mii de bucureșteni. Cine va primi 1000 de lei din partea statului

Gabriela Firea a anunțat în cursul zilei de ieri despre lupta pe care aceasta o duce cu adeversarii politici pentru a le putea oferi familiilor în care există copii cu hanicap, un ajutor financiar în valoare de 1000 ron. Aceasta îl acuză pe Nicușor Dan de nepăsare față de familiile lovite de soartă, catalogând ajutorul acordat acestora ca fiind „pomeni”.

Bani de la Primărie pentru tratamente și terapii

Gabriela Firea a postat un mesaj emoționat destinat familiilor lovite de probleme mari, precum existența unui copil cu handicap. Inițiatoarea unui program umanitar, edilul Capitalei avertizează Guvernul că se va lupta în continuare pentru ca Primăria Capitalei să poate oferi 1000 de lei fiecărui copil care prezintă orice tip de handicap.

„Un program de suflet pentru care voi lupta până la ultima picătură! De 3 ani, părinții celor aproape 6 000 de copii cu dizabilități pot achita mai ușor tratamente, terapii necesare, și cu sprijinul nostru financiar de 1000 de lei. De la guvern suma este mică, așa cum se poate observa din grafic. Din păcate, sunt politicieni înscriși în cursa pentru Primăria Capitalei care consideră programele socio-medicale, inclusiv acesta, ca fiind “pomeni”. Au declarat în numeroase apariții.

Este un cuvânt foarte urat care nu exprimă realitatea! Acest sprijin este absolut necesar și mă voi bate ca și în următorii ani să se poată acorda, în ciuda dificultăților financiare.

Din păcate, sunt oameni reci, duri, cinici, care nu au puterea de a înțelege cât de greu îi este unui părinte să se descurce cu multele cheltuieli necesare unui copil cu dizabilități, dincolo de amărăciunea din suflet pentru această situație de viață.

A numi “pomană” un astfel de suport este dureros. Empatia trebuie să caracterizeze toată activitatea noastră, mai ales când oamenii și-au pus încrederea în ține și te-au trimis să iei decizii bune pentru ei. Nu voi dezamăgi această încredere!„, a scris Gabriela Firea pe Facebook.

“Guvernul PNL Orban, avocatul pedofililor!”

Într-o altă postare recentă, Gabriela Firea critică dur Guvernul Orban după ce acesta a atacat la CCR legea care prevedea pedepse mai mari pentru pedofili. Edilul Capitalei nu poate concepe refuzul unei asemenea legi, menită să protejeze copiii de abuzurile sexuale la care sunt supuși zilnic. Aceasta a dat exemplul cazurilor de la Caracal, iar ca acestea sunt multe altele.

“Guvernul PNL Orban, avocatul pedofililor! Revoltătoare, șocantă și irațională decizia Guvernului de a ataca la Curtea Constituțională legea ce prevede pedepse mai mari pentru pedofili.

Cum să numești altfel decât decadere morala preocuparea actualului Guvern de a apăra drepturile celor care comit agresiuni sexuale asupra minorilor?

Cum să califici altfel decât complice moral al pedofililor un Guvern care investește energie și, de data aceasta, pricepere, în a căuta argumente împotriva așa zisei discriminări a celor care distrug destine și chiar curmă vieți.

Ca parinte, sunt revoltată că astfel de agresori – iar cel mai zguduitor caz este cel de la Caracal – nu plătesc pe măsura faptelor!

Am convingerea că pedepsele aplicate acum pentru fapte atât de grave cum sunt violurile și maltratarea sexuală a minorilor, sunt încă blânde pentru agresori. Din păcate, numărul mare al violurilor și agresiunilor sexuale, este o dovadă”, a declarat primarul Capitalei.

Gabriela Firea, apel către parlamentari

„În calitate de senator în Parlamentul României, m-am bătut pentru ca în cazul pedofililor și recidiviștilor să fie introdusă castrarea chimică. Am provocat dezbateri aprinse, am atras de partea mea oameni care să susțină cauza, așa cum am stârnit și critici.

Și acum cred în argumentele susținute atunci. Și mai cred cu tărie că noi, ca oameni care putem avea un cuvânt de spus în societate, trebuie să judecăm cu inima.

Fac apel la foștii mei colegi parlamentari să revină asupra acestui proiect. Apărarea drepturilor copiilor și înăsprirea pedepselor pentru pedofili reprezintă cauze de perspectivă asupra cărora îi rog să reflecteze cu atenție și să gândească cu sufletul și cu credința în puterea binelui”, a concluzionat Gabriela Firea pe pagina sa de Facebook