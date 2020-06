Gabriela Firea, anunțul care dă peste cap toate planurile: „Vreau să fac echipă cu Nicușor Dan”

Lovitură de grație pentru Nicușor Dan, după ce actualul primar al Capitalei, Gabriela Firea, a făcut marți o dezvăluire neașteptată vizavi de contracandidatul său la Primăria Capitalei. Aceasta a declarat cu zâmbetul pe buze că îl dorește pe Nicușor Dan în echipa sa, însă ca viceprimar.

“Aş vrea să fac echipă cu domnul Dan, în calitate de viceprimar”

Gabriela Firea nu renunță ușor la funcția de primar al Capitalei, pe semne că a început deja să-și apere drepturile și să-și intimideze mai mult sau mai puțin subtil rivalii. Fiind invitată la Digi24, edilul Capitalei a manifestat o siguranță aparte față de meritele pe care le are pentru a-și continua mandadatul și în următorii patru ani, cooptându-i pe actualii contracandidați în echipa sa, în calitate de ajutoare (viceprimari).

Primarul Capitalei a mai povestit despre Nicușor Dan că în cele șase luni în care a fost membru al Consililiului general , acesta “chiulea” foarte des, dar că se înțelegea bine cu Aurelian Bădulescu, ba chiar mâncau împreună și discutau, fără a exista nicio tensiune politică între cei doi.

“Aş vrea să fac echipă cu domnul Dan, în calitate de viceprimar. I-am mai oferit şi data trecută, dar ne-a părăsit, a stat doar şase luni în Consiliul General, chiulind mai mult, deci a fost foarte pasager pe la şedinţele de Consiliu General (…)”.

Cu toate acestea, Gabriela Firea a subliniat că îl dorește pe Nicușor Dan viceprimar, considerând că s-ar înțelege bine cu acesta. Fiind întrebată dacă acesta s-ar descurca mai bine decât actualul viceprimar, Gabriela Firea a precizat că este loc pentru amândoi: “Da, sigur, cred că vom colabora foarte bine. Nu știm asta, trebuie să testăm. Dar să știți că primarul general are doi viceprimari. Deci, încap amândoi”, a mai spus Gabriela Firea.

Ce calități îl recomandă pe Nicușor Dan pentru a fi primar?

Gabriela Firea a fost întrebată dacă consideră că Nicușor Dan are calitățile necesare pentru a fi primar, însă răspunsul a fost unul neașteptat, dar totodată ambalat într-un atac la adresa acestuia: „Parțial. De aceea nici nu poate fi deocamdată primar general. Câteva are. Orice om are câteva calități”, a adăugat ea râzând.

În urmă cu două săptămâni, Nicușor Dan a participat la o conferință de presă cu scandal, din cauza apariției neașteptate a viceprimarului Aurelian Bădulescu, care așa cum spune candidatul PNL, cel din urmă a fost trimis de primarul Capitalei să-i perturbe conferința.

”Condamn ferm atitudinea extrem de agresivă și lipsită de respect a Gabrielei Firea, primarul PSD al Municipiului București, care și-a trimis în această dimineață adjunctul, pe viceprimarul PSD Aurelian Bădulescu, pentru a perturba conferința mea de presă dedicată eșecului celor 4 ani de activitate a actualei administrații pesediste a Capitalei.

Gabriela Firea a demonstrat astăzi, din nou, că este un reprezentant tipic al PSD – agresiv, arogant și laș. Gabriela Firea datorează scuze bucureștenilor pentru că a încercat să transforme într-un circ o evaluare public civilizată și argumentată”, a fost mesajul trimis de Nicușor Dan, după un episod extrem de tensionat între acesta și actualul viceprimar al Capitalei.