Gabriela Cristea nu mai scapă de critici. Ipostaza care i-a scandalizat pe fanii vedetei TV: „Ești absurdă”

Gabriela Cristea este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare de televiziune din România. Născută pe 26 octombrie 1974, la Oltenița, vedeta și-a construit o carieră impresionantă în industria media, devenind un nume de referință pentru telespectatorii români. În ultimii ani însă, bruneta și-a atras numeroase critici din partea așa-zișilor fani de pe internet, care îi taxează orice pas făcut în mediul online.

Gabriela Cristea, pusă la zid de fani

Vineri, 31 mai 2024, Gabriela Cristea s-a filmat într-un magazin și în dreptul filmării a postat următorul mesaj: „Diminetile mele sunt ca la ruleta ruseasca. Depinde in fiecare zi daca am tras “bățul scurt”. Hahahhah! Dar si cand sunt intrebata daca am 18 ani, e ca si cum mai trag o gura de aer sa-mi ajunga cateva zile”.

La scurt timp, urmăritorii vedetei s-au întrecut în comentarii răutăcioase, pe care au criticat-o dur pentru că se „plânge” prea mult:

„Dar daca ai multa treaba si esti epuizata,nu mai filma atit. Cauta-ti de treaba ca nu ne inteteseaza fiecare moment din viata ta.” / „Ce ne intereseaza pe noi,esti absurda cu lamentarea asta nu mai filma duceti va dr*** plictisiți lumea” / „Doamne ce probleme ai tu !!! Nu mai știți ce sa mai faceți de buieci ce sunteți adică plini de voi și prea falși.”.

Debutul în televiziune

Gabriela Cristea și-a început cariera în televiziune la începutul anilor ’90. Primii pași în acest domeniu i-au fost facilitați de frumusețea și carisma sa, care i-au deschis porțile către emisiuni importante. A debutat la TVR, unde a prezentat Eurovision. Aceasta a fost rampa de lansare pentru Gabriela, care a demonstrat rapid că are toate calitățile necesare pentru a deveni o prezentatoare de succes.

„Noră pentru Mama” și succesul la Kanal D

Cu adevărat, Gabriela Cristea a devenit o vedetă națională odată cu prezentarea emisiunii „Noră pentru Mama” la Kanal D. Acest reality-show a fost un adevărat fenomen de televiziune, iar Gabriela a reușit să capteze atenția publicului prin modul său empatic și profesionist de a gestiona situațiile dramatice și conflictele inerente acestui tip de program. Succesul emisiunii a consacrat-o pe Gabriela Cristea ca una dintre cele mai apreciate prezentatoare TV din România.

Alte proiecte și contribuții în televiziune

De-a lungul anilor, Gabriela Cristea a fost implicată în numeroase alte proiecte de televiziune. A prezentat emisiuni precum „Draga mea prietenă”, „Te vreau lângă mine” și „Like a Star”.

Viața personală și familie

Pe lângă cariera sa în televiziune, Gabriela Cristea este și o mamă devotată. Este căsătorită cu muzicianul Tavi Clonda, cu care are două fiice. Viața de familie a Gabrielei a fost și este subiect de interes pentru public și presă, dar ea a reușit să păstreze un echilibru între viața profesională și cea personală. Vedeta împărtășește adesea momente din viața sa de familie pe rețelele sociale, unde este urmărită de un număr mare de fani.