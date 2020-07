Gabi Firea a primit o nouă lovitură. Ce se întâmplă acum în București

Bucureștenii au rămas din nou fără autobuze electrice, după ce Primăria Generală a ratat o nouă licitație! Primăria Municipiului București a anulat miercuri și a doua licitație pentru achiziționarea a o sută de autobuze electrice, potrivit anunțului postat pe site-ul de licitații publice.

Primăria Capitalei a anulat din nou licitația pentru achiziționarea de autobuze electrice

Chiar dacă Primăria Generală a Capitalei a unțat proiectul oxigen, privind reducerea gradului de poluare în București, Consiliul General se vede în imposibilitatea de a achiziționa autobuze electrice, deoarece ofertele din Turcia și China nu au fost conforme cu cerințele.

La prima licitație anulată, ofertanții respinși veneau tot din Turcia și China. Asociația Metrou Ușor critică însă Primăria Capitalei pentru modul în care a elaborat caietele de sarcini ale celor două licitații.

Și la prima licitație s-au prezentat tot producători din Turcia și din China

Reprezentanții asociației susțin că prețul impus de municipalitate a dus la îndepărtarea producătorilor consacrați de autobuze electrice.

”În vreme ce Cluj, Turda sau Brașov au deja autobuze electrice în circulație, la București asistăm la a doua anulare a licitației. Este cea mai elocventă dovadă că, asa cum am mai atras atenția, caietele de sarcini nu reflectă standardele pieței, cu cerințe mult sub nivelul de calitate al producătorilor consacrați. De exemplu, prețul per autobuz a descalificat toți producătorii europeni de renume”, arată Asociația Metrou Ușor, potrivit g4media.ro.

Principalele criterii de evaluare a ofertelor prezentate la licitație au fost prețul, capacitatea de transport și consumul de energie electrica. Aceasta este a doua mare licitație ratată de Primăria București pentru mijloace de transport în comun, după cea de tramvaie, suspendată după o decizie a CNSC, care a cerut reevaluarea ofertei unui competitor turc.