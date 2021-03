Fructul care luptă împotriva unei boli fatale. Este produs și în România

Aronia este un fruct vedetă pentru acest nou început de primăvară. Fructul este bogat în antioxidanți. Acesta întărește sistemul imunitar, oferind corpului energie multă.

Fructul care luptă împotriva unei boli fatale

Acest fruct este testat de cercetătorii germani și chiar și împotriva coronavirusului, deoarece ajută la fixarea vitaminei C în organism. Secretele sucului suplimentelor cu aronia au fost dezvăluite de un producător care crește acest arbust de mulți ani. Cercetătorii germani de la Institutul de Virusologie Moleculară de la Universitatea Ulm au realizat teste in vitro care au arătat că sucul natural din fructe de Aronia Melanocarpa are efecte antivirale, notează Antena3.

De precizat este că arbustul este ideal adaptat climei din România, a spus Marin Constantin, care îl crește în pepiniera proprie de mai mulți ani. În ultima perioadă, aceasta nu vinde numai butași de plante, dar și sucuri de Aronia și preparate pentru imunitate.

”Avem aronia 100%, popular denumit fructul anticancer, datorită unui conținut foarte mare de vitamina PPE care fixează vitamina C. Din păcate, noi ori câte fructe şi legume am mânca vitamina C este portabilă, o eliminăm foarte ușor și atunci dacă venim în fiecare zi 50 ml de două ori după mesele principale, vitamina C stă mai mult în organism”, a spus producătorul, conform sursei citate.

Ce beneficii are fructul de Aronia

Aronia este și un bun aliat împotriva bolilor de inimă deoarece reduce colesterolul rău, scade glicemia și favorizează o mai bună toleranță la insulină în cazul diabeticilor. Aronia are o putere mai mare de detoxifiere și oferă organismului nutrienții de care are nevoie, eliminând substanțele nefolositoare din organism.

”Avem clienți care efectiv, după o cură de 10 15 zile, simt o vigoare în plus, o energie. Sunt folosite și recomandate mai nou, spre bucuria noastră, de medici. Înainte de tratament de citostatice este foarte bine să ne ridicăm imunitatea și atunci sunt persoane care consumă cu o lună înainte acest produs de Aronia”, a mai spus Marian Constantin.

Producătorul a spus că pentru imunitate, produsele pe bază de Aronia pot să fie administrate și copiilor, însă nu mai mult de 30 de ml pe zi, deoarece este foarte concentrat.

Aronia este un gen de arbuști de foioase din familia Rosaceae, care este originar din estul Americii de Nord și cel mai frecvent întâlnit în păduri umede și mlaștini. De regulă, se consideră că genul conține două sau trei specii, una dintre ele fiind naturalizată în Europa. O a patra formă, cea care a fost mult timp cultivată sub numele de Aronia este acum considerată a fi un hibrid intergeneric, și anume Sorbaronia mitschurinii.