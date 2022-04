Fructele care încep să cucerească România. Sunt aur curat pentru sănătatea ta

Fructele de care probabil nu multă lume a auzit, însă sunt foarte gustoase și aduc multe beneficii din punct de vedere al sănătății. Provin din regiunile exotice ale Amazonului și au devenit din ce în ce mai populare în Europa.

Fructele acai, izvor de vitamine

Fructele acai sunt boabe mici și negre ale unei specii de palmier. Se regăsesc doar în regiunile calde și umede ale Amazonului, fiind foarte bogate în vitamine și săruri minerale, antioxidanți, polifenoli și antocianine. Toate acestea au un rol extrem de important pentru imunitate și rezistența organismului.

În ultimul timp, au început să fie foarte căutate în Occident, datorită proprietăților terapeutice, însă au fost consumate inițial de către triburile amazoniene. Consumul lor poate întări imunitatea, sănătatea inimii și circulației sângelui. De asemenea, sunt recomandate în dietele de slăbit, fiind slabe în calorii.

Gustul boabelor de acai este ceva deosebit. Acrișor, ca un fel de mure puțin coapte, însă cu o ușoară aromă de cacao. Delicioase, pline de vitamine și săruri minerale, nu ar trebui să lipsească din alimentația noastră.

Boabele sunt mai uscate, cu puțin suc, însă asta nu înseamnă că nu sunt gustoase. Din punct de vedere nutritiv, fructele acai pot fi comparate cu afinele, fructele de pădure sau cătina.

Beneficiile fructelor acai și valori nutriționale

Cum am mai precizat, fructele acai sunt un puternic stimulent pentru imunitatea noastră. Au o serie de beneficii precum: prevenirea inflamației, artritei, obezității, bolilor de inimă, disfuncției erectile și colesterolului. Pe lângă acestea, mențin pielea sănătoasă și părul frumos.

Iată doar câteva dintre cele mai importante beneficii pe care leu au pentru sănătate:

Îmbunătățirea funcției cognitive

Menținerea sănătății inimii

Proprietăți anti-cancer

Ajută la reducerea colesterolului

Crește libidoul

Protejează împotriva diabetului

Aliment important în dietele de slăbit

În dietele de slăbit, fructele de acai sunt recomandate, întrucât sunt foarte slabe în calorii. Palmierii de acai sunt cultivați în zone precum Brazilia, Columbia, Venezuela, Ecuador sau Guyana. Ele au devenit tot mai populare începând cu anii 1990.

Acum, le putem cumpăra sub formă de fructe congelate, sub formă de pudră sau sub formă de piure congelat. 100 de grame de fructe acai conțin 70 de calorii, 5 grame de grăsime, dintre care 1,5 grame de grăsimi saturate, 4 grame de carbohidrați, 2 grame de zahăr și 2 grame de fibre.