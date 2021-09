Fratele lui Vadim Tudor, reacție emoționantă la 6 ani de la moartea politicianului. Ce a transmis (exclusiv)

Pentru mulți români numele lui Corneliu Vadim Tudor a însemnat speranță. Pentru alții, fostul politician și erudit era sinonim cu discursurile și politicile extremiste. Indiferent cum a fost percept, Corneliu Vadim Tudor rămâne un nume important atât în cultura, cât și în politica românească de după 1989.

În urmă cu 6 ani, România primea vestea decesului eruditului om de cultură și politician Corneliu Vadim Tudor. Considerat la vremea respectivă un politician cu discursuri exremiste, pe 14 septembrie 2015 celebrul Corneliu Vadim Tudor deceda. După 1986 Cornliu Vadim Tudor devine vizibil în politica românească, după ce fonda Partidului România Mare. În scurt timp devine una dintre cele mai influente figuri politice din anii de după Revoluția Română.

Corneliu Vadim Tudor, înainte de a fi fost un politician remarcabil, fusese un erudit poet și publicist. Figură politică a acelor ani, era bine cunoscut pentru opiniile sale politice extremiste. În 1990, a fondat revista România Mare și, mai târziu, Tricolorul, pe care le-a folosit adesea pentru atacuri personale asupra dușmanilor săi politici și a altor persoane publice.

Retorica politică dură și izbucnirile sale i-au adus mulți susținători într-o perioadă complicată pentru România. Corneliu Vadim Tudor predica că România nu poate fi condusă decât cu o mitralieră și că, dacă partidul său ar fi ales să conducă România, el va face execuții publice pe stadioane.

Deși promisiunile sale erau extremiste, Corneliu Vadim Tudor și partidul său devin foarte populare în rândul unui segment al populației. În 1992 a fost ales senator în Parlamentul României. De asemenea, a participat la alegerile prezidențiale de patru ori, iar o dată a fost aproape să câștige. În 2000, a obținut 3,18 milioane de voturi în primul tur și a pierdut în fața liderului social-democrat Ion Iliescu în turul al doilea.

În 2009, Corneliu Vadim Tudor a fost ales pentru un loc în Parlamentul European. În 2013, propriul său partid l-a votat ca președinte, dar apoi a decis să îl reinstituie, aceasta fiind de fapt ieșirea sa din politica românească. La 65 de ani, proeminenta figură politică se stingea din viață pe 14 septembrie 2015.

Au trecut 6 ani de când Corneliu Vadim Tudor a decis să plece din această lume. Chiar și după decesul politicanului s-a mai scris în presa vremii despre micile scandaluri și șicane din familia acestuia. Ieri s-au împinit cei 6 ani de când Corneliu vadim Tudor nu mai este printre noi, iar fratele acestuia Marcu Tudor a vorbit cu reporterii Impact.ro despre fratele său, într-un interviu emoționant. Fratele celebrului politician a povestit despre ultima lor discuție, chiar în dimineața fatidicei zile de 14 septembrie 2015, declarând:

„Nu voi uita asta niciodată. În dimineaţa zilei în care a murit. A făcut un atac de cord foarte puternic pe la 4 sau 5 dimineaţa. Inima îţi poate face multe probleme şi la ore foarte matinale! Au chemat Salvarea şi am ajuns cu toţii la spital. Acolo a mai făcut încă un atac, dar am reuşit să ne luăm rămas bun. Însă, cu doar două zile mai înainte fuseserăm amândoi la un concert de neuitat, al Corului Armatei Ruse.

Cor care avea să se prăpădească la scurt timp, într-un groaznic accident aviatic. Eu am condus maşina, şi la ducere, şi la întoarcere şi-mi amintesc că am vorbit despre multe lucruri personale, ba chiar am şi glumit pe seama unor amintiri comune. Înainte de concert, care parcă a avut loc la Sala Radio sau Sala Palatului, nu-mi amintesc cu exactitate, a făcut multe fotografii cu cei prezenţi. A şi vorbit cu unii dintre ei. La pauză povestea s-a repetat. Era în elementul său şi nimic nu părea să-l ameninţe. Însă cu inima nu te joci!”, a povestit Marcu Tudor pentru Impact.ro.