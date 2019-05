Fratele lui Radu Mazăre, Alexandru, i-a blestemat pe judecători, la ÎCCJ. Ce le-a transmis

Alexandru Mazăre, fratele fostului edil al Constanței, s-a prezentat, luni, la Înalta Curte de Casație și Justiție. El este cercetat într-un dosar în care are calitatea de inculpat și fostul primar.

Alexandru Mazăre, fratele fostului primar al Constanței, a mers, luni, la sediul Înalte Curți de Casație și Justiție. El a fost audiat într-un dosar în care e cercetat alături de fratele său.

La ieșirea de la audieri, însă, jurnaliștii i-au pus întrebări despre Radu Mazăre, care urmează să ajungă în țară în jurul orei 20:00.

Alexandru Mazăre le-a spus jurnaliștilor prezenți la ÎCCJ că nu a vorbit cu Radu Mazăre. A avut, în schimb, un mesaj pentru magistrații care l-au condamnat pe fratele său.

„Nu am vorbit cu el. Am o mare rugăminte. Am văzut că foarte mulți se bucură de situația în care se află Radu. Mie atitudinea asta a lor, lipsa oricărei culturi politice, a oricărei analize critice a situației de fapt, niciun fel de aplecare asupra drepturilor și libertăților omului îmi aduce aminte de comportamentul gărzilor roșii a lui Mao din perioada marii revoluții culturale. Eu am o singură mare rugăminte la Dumnezeu, ca toți acești oameni să aibă parte în viața lor de dreptatea pe care Radu Mazăre a avut-o în acest proces în urma căruia avem o condamnare. Câtă dreptate a avut el aici, când a fost judecat, atâta dreptate, în momentele când o să aibă nevoie, să aibă și acești oameni din partea lui Dumnezeu”

Alexandru Mazăre