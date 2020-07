„Fratele geamăn” a lui Ion Iliescu. Ce a ajuns să facă acum actorul Cristian Grețcu, cel care delecta o țară întreagă la Divertis

Tinerii din ziua de astăzi sunt înnebuniţi după momentele de stand-up comedy. Dar câţi au habar cum a pornit acest curent în România şi mai ales cui îl datorăm? Iată ce a ajuns să facă acum actorul Cristian Grețcu, cel care delecta o țară întreagă la Divertis

În anii ’90 şi 2000, grupul Divertis se bucura de un succes răsunător, reprezentaţiile acestora stârnind de fiecare dată hohote de râs. Printre cele mai cunoscute personaje imitate era Ion Iliescu. Iar cel care îl copia era Cristian Grețcu. Actorul îşi făcea atât de bine treaba încât a fost numit “fratele geamăn” al fostului preşedinte.

Cristian Grețcu a intrat in grupul Divertis în 1993 și, timp de 20 de ani, a fost un membru de bază al grupului. În vârstă de 60 de ani, îndrăgitul actor s-a retras în urmă cu 3 ani din lumea artistică, alegând o altă meserie. Mai exact, acesta a urmat cursurile unei școli de somelieri. Aşa-i că nu v-aţi fi aşteptat la asta?!

Din perioada Divertis am fost în locuri care mi-au punctat, să zic aşa, evoluţia către asta. În momentul în care am văzut că nu mai merge cu chestia artistică, am făcut o şcoală de somelieri, cu un domn foarte drăguţ şi foarte priceput, pe care-l cheamă Sergiu Nedelea. Acolo mi-am definitivat noţiunile, conceptele, că practic nu mă vedeaţi stând cu talanga de gât să torn din sticle, a declarat, pentru Adevărul.ro, fostul membru al grupului Divertis.

Privind momentele de stand-up comedy pe care tinerii le urmăresc cu atât de mult interes, Cristian Grețcu este dezamăgit.

Stand up-ul l-am adus de la americani. Dar la americani are o tentă normală. Ei nu au avut pudibonderia şi prostenia în educaţie pe care le-am avut noi până la un punct. După care ne-am lepădat şi ne-am dus în direcţia cealaltă. La ei, e normal când îl vezi pe Chris Rock că face glume despre amor, dar nu face tot timpul. La noi, nu se mai iese din aşa ceva, cam asta e. Am fost şi eu la o reprezentaţie. Trebuie să vezi de ce râde lumea. Am râs şi eu, dar am râs amar, a mai spus actorul.