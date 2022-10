Franck Ribery a anunțat oficial că se retrage. „Mingea se oprește, sentimentele nu”. Gestul prin care Gică Hagi i-a salvat cariera – VIDEO

Franck Ribery s-a retras din fotbal la vârsta de 39 de ani. Nu a agățat ghetele în cui pentru că este a obosit din cauza vârsteai, ci pentru că l-au „lăsat” genunchii. Starul francez a câștigat 24 de trofee, iar cariera lui a fost la un moment dat în mare cumpănă. Gică Hagi a fost cel care i-a întins o mână de ajutor și l-a salvat.

Franck Ribery este nevoit să renunțe la cariera de jucător. Ar fi vrut să mai joace, dar durerile groaznice de genunchi nu-i dau pace, iar medicii i-au spus că nu are decât o singură soluție: să renunțe la fotbal. Francezul are 39 de ani și nu a mai apărut în tricoul formației Salernitana de mai bine de două luni.

Faptul că am fost capabil să joc la un nivel înalt pentru aproape 20 de ani și că am avut această carieră este de asemenea pentru că, și în perioade dificile, voi ați fost alături de mine mereu. Mi-ați oferit puterea pentru a trăi această aventură incredibilă”, a transmis Franck Ribery.

The ball stops. The feelings inside me do not. ✨

Der Ball ruht. Die Gefühle in mir nicht. ✨

Le ballon s’arrette mais pas mes sentiments pour lui. ✨

Il pallone si ferma. Le emozioni dentro di me, no. ✨

Thanks to everyone for this great adventure. 🙏🏼#FR7 #Elhamdoulillah pic.twitter.com/Ku4i1MeEbE

— Franck Ribéry (@FranckRibery) October 21, 2022