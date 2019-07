FOTO Imagini din casa groazei din Caracal: cu cât dorea criminalul să vândă cele 7 camere pline cu mizerie și fiare vechi

Criminalul Gheorghe Dincă, cel care a recunoscut că a ucis două adolescente, trăia într-o mizerie de nedescris. Locuința sa, aflată la periferia Caracalului, era ticsită de fiare vechi, obiecte nefolositoare și mormane de haine.

Casa lui Gheorghe Dincă e localizată la marginea Caracalului și impresionează printr-un gard înalt. Gospodăria se întinde pe 3.000 de metri pătrați și e plină de obiecte ciudate, fiare vechi.

De asemenea, în camere e o mizerie de nedescris. Bărbatul e descris de drept un pustnic. Nu avea prieteni și mânca atunci când apuca sau când cineva din sat îi cultiva legume. Era poreclit Popicu și se pare că dorea să-și vândă casa și terenul cu 75.000 de euro, potrivit Adevărul.

Mulți dintre cei care au trecut pragul acestei case de la periferia Caracalului au rămas stupefiați.

„Am trecut pe la Popicu. Băi, să nu vă duceţi. Acolo e casa groazei (…) camerele sunt pline cu fiare şi multe, multe haine de femeie, saci întregi cu haine de femeie. Eu, când am intrat o singură dată la el, am ieşit aproape vomitând. Avea în fiecare cameră grâu pentru şobolani. În curte, un haos, o mizerie greu, greu de descris. Am refuzat să-i pun nişte răsaduri de roşii, i-am zis că văd dacă-mi fac timp şi n-am mai trecut pe acolo”, a povestit una dintre vecine.