Fotbalistul român care s-a apucat de videochat: ‘M-am refugiat și în jocurile de noroc’

Un fost fotbalist s-a apucat de videochat, după ce cariera lui în sport s-a terminat.

El a vorbit despre problemele care i-au distrus cariera de fotbalist. În plus, el a avut și probleme cu jocurile de noroc.

Este vorba despre Ionuț-Andrei Mihai, fost junior la FC Național și Rapid. El a jucat la CS Alexandria, Ceahlăul, CS Snagov, CS Buftea, după ce a trecut pe la grupele de juniori de la fc Național și Rapid.

Cosmin Olăroiu l-a promovat când era junior, însă ionuț Mihai s-a lăsat de fotbal din cauza jocurilor de noroc. Apoi, el s-a apucat de videochat.

Nu era cunoscută atunci și am ales altceva. Dinu Gheorghe mi-a spus că Răzvan Lucescu mă vrea la Brașov, dar printr-o conjunctură nefavorabilă, am ajuns la Predeal. Acolo, singura mea performanță notabilă a fost cucerirea unei ospătărițe foarte frumoase”, a povestit Ionuț-Andrei Mihai, pentru Digi Sport .

El a promovat alături de Ceahlăul Piatra Neamț în Liga 1 în sezonul 2008-2009, însă nu a prins vreun meci la acest nivel. S-a refugiat apoi în jocurile de noroc.

M-am refugiat în jocuri de noroc, iar totul a culminat cu furtul de pe cardul fostului meu coleg, Marius Burlacu. Am fost trimis la echipa a doua și, chiar dacă dădeam goluri pe bandă rulantă, nu am mai revenit niciodată la prima echipă, în Liga 1”, a explicat el.

„S-au plătit bani frumoși pe mine. Trebuia să fie rampa de lansare către visul meu, dar a fost începutul sfârșitului. Am jucat la Liga 2, dar relația cu Florin Marin, antrenorul de atunci, nu era foarte bună și dintr-o dată nu mi-a mai dat nicio șansă.

S-a lăsat de fotbal și a plecat la muncă în străinătate. Nu a făcut prea mulți bani, așa că s-a apucat de videochat.

Se auzise că făcusem ceva rău la Ceahlăul și toți se fereau de mine. Am mai jucat la Buftea și din nou la Snagov și m-am lăsat. În 2015, am vrut să revin, am dat probe la Rapid și FC Argeș, dar nu s-a materializat nimic.

Așa că am ales să plec să lucrez in Anglia, dar munca era grea și prost plătită, iar eu aveam nevoie de mulți bani pentru a-mi întreține dependența deja instalată de jocuri de noroc.

M-am întors în România și am întrat în lumea videochat-ului și a banilor nemunciți. Câștigam mai bine decât din fotbal, dar în loc să fiu în direct la televizor o dată pe săptămână, eram live în fiecare zi pe un ecran mai mic”, a povestit fostul fotbalist.