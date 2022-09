Fotbalistul reprezentat de Anamaria Prodan iese la atac. „Echipa, cu mine în teren, a fost aproape de a câștiga campionatul”. Atacantul FCSB a dezvăluit ce i-a transmis Nicolae Dică

Ianis Stoica are 19 ani și este nemulțumit că Nicolae Dică nu se bazează mai mult pe el. I-a transmis antrenorului că anul trecut, cu el pe teren, FCSB s-a luptat la titlu, iar acum se află pe locul 14. Atacantul știe că sezonul acesta va primi tot mai puține șanse. Gigi Becali a dat bani mulți pe Andrea Compagno și l-a adus cu un salariu mare pe Billel Omrani, iar patronul a spus că vrea să-i vadă pe amândoi pe teren,

Ianis Stoica a fost convocat la naționala U20 și este convins că dacă ar fi jucat mai mult ar fi avut șansa să ajungă un pas mai sus, la echipa condusă de Emil Săndoi. Atacantul FCSB a intrat pe teren în acest sezon doar în cinci partide și nu a marcat niciun gol. Sezonul trecut a bifat 32 de meciuri și a înscris de șapte ori.

„Probabil am jucat mai prost la început de sezon. Dar și sezonul trecut tot la fel de prost am început, apoi mi s-a dat încredere și am revenit și am marcat goluri”, a declarat Ianis Stoica pentru Digi Sport.