Fotbalistul naționalei, prins când inhala un drog periculos. Zeci de oameni au murit din cauza lui

Mason Greenwood, 18 ani, este noua senzație a fotbalului englez. Atacantul lui Manchester United a marcat pe bandă rulantă în Premier League sezonul trecut. Și, mai nou, comite prostii pe bandă rulantă. A comis-o la naționala Angliei în urmă cu o săptămână și mai nou este protagonistul unui filmuleț compromițător. Au fost publicate imagini cu el în timp ce inhalează un gaz ilariant dintr-un balon. Întâmplarea a avut loc cu câteva săptămâni în urmă, într-un apartament din Manchester. Greenwood era alături de o prietenă. Gazul ilariant este al șaptelea cel mai popular drog din lume, dar a provocat și foarte multe decese în rândul adolescenților.

„Am fost informat despre riscurile pe care le are acest lucru asupra sănătăţii. Sunt de acord că şi simplul fapt că am încercat asta, după cum se vede în imagini, a fost o eroare de judecată din partea mea. Îi îndemn cu tărie pe ceilalţi să nu îmi urmeze exemplul. La 18 ani, sunt într-un proces continuu de învăţare. Totuşi, în această săptămână, am mai învăţat că voi fi judecat după standarde mai ridicate. Pentru că sunt fotbalist profesionist şi trebuie să ţin cont de asta pe viitor. Vreau să răsplătesc încrederea pe care mi-au acordat-o managerul şi antrenorii”, s-a scuzat Mason Greenwood printr-un comunicat oficial.

Greenwood a comis-o și la naționala Angliei. A debutat în urmă cu o săptămână contra Islandei, dar a celebrat momentul total nepotrivit. El și Phil Foden, fotbalistul lui Manchester City, au încercat să invite două domnișoare în cantonamentul naționalei de la Reykjavik. După ce informațiile au apărut în presă, cei doi fotbaliști au fost excluși din lot și nu au făcut deplasarea în Danemarca. S-a invocat nerespectarea protocolului medical. Mason Greenwood este cotat la 45.000.000 de dolari, conform Transfermarkt.de.