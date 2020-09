Fotbalistul legendar din România a ajuns să livreze la Uber Eats. Situația dramatică prin care trece

Mulți jucătorii din Liga 1, de nivel cel mult mediocru, ajung în ziua de astăzi să câștige sute de mii de euro. Dar super fotbaliștii României din anii ’60, ’70 și ’80 nu au fost la fel de norocoși. Și se pot considera cu siguranță nedreptățiți. Iar cei care nu au reușit să își facă un nume în antrenorat, sau în lumea afacerilor, au acum mari probleme financiare. Este și cazul lui Ion „Liță” Dumitru, unul dintre cei mai buni fotbaliști pe care i-a dat vreodată România. Declarat cel mai bun jucător al României în 1973 și 1975, acesta a adunat 57 de selecții la echipa națională și are și 12 goluri. Are cinci trofee câștigate cu Steaua. Două titluri și trei Cupe ale României.

Fost jucător, printre altele, la Rapid, Steaua, Universitatea Craiova și Poli Timișoara, Liță Dumitru a și antrenat foarte multe echipe, dar nu la nivel ridicat. Iar în prezent, ajuns la 70 de ani, trebuia să se descurce cu o pensie de 2200 de lei. Astfel că a decis să își încerce norocul în SUA, unde a plecat alături de familie, în primăvara lui 2017. Inițial, lucrurile au mers excelent pentru el, în condițiile în care a putut antrena la o Academie de Fotbal din Atlanta, Georgia.

Dar startul pandemiei de coronavirus, care a lovit foarte puternic în SUA, i-a dat toate planurile peste cap lui Liță Dumitru. Rămas fără posibilitatea de a lucra la Academie, fostul mare internațional român a fost nevoit să caute alte surse de venit. Astfel că, la 70 de ani, a ales să livreze mâncare în SUA, prin Uber Eats. Nu este deloc ușor, mai ales că nu cunoaște prea bine limba engleză. Dar demonstreză încă o dată că este un adevărat luptător.

„Suntem bine, fata mea e la şcoală în clasa a 7-a, suntem la serviciu amândoi, şi eu, şi nevasta mea. În afară de ceea ce mai fac, am ţinut lecţii private de fotbal cu copiii români şi americani, dar din cauza pandemiei, am ales să nu mai merg la fotbal, pentru că nu este voie. Am maşină nouă, merg dimineaţa la Uber Eats, iau mâncare de la restaurant şi o las la oameni. Ma descurc. Sunt bătrân şi nu ştiu engleza, dacă ştiam puteam să fac altceva, dar deocamdată mie-mi place. Când o să înceapă fotbalul, o să mă duc la fotbal”, a explicat fostul mare fotbalist pentru Digi Sport.

Liță Dumitru are o poveste de viață absolut incredibilă. Au fost multe greutăți pe care a fost nevoit să le înfrunte, dar de fiecare dată a căzut în picioare. După ce s-a lăsat de fotbal, și-a dorit foarte mult să aibă un copil. Dar medicii i-au spus că soția nu poate rămâne gravidă. Prin rugăciune, cei doi au sperat că vor putea ajunge în cele din urmă părinți. Iar miracolul s-a produs când Liță Dumitru avea 58 de ani. Soția sa a născut o fetiță.

A fost, o perioadă, cel mai fericit om din lume. Dar în 2015 a fost pus din nou la încercare. A fost diagnosticat cu cancer la prostată și operat de urgență în Germania. Din fericire, s-a recuperat complet și a reușit să învingă boala. Recunoștea apoi că doar dorința de a-și vedea fiica cum crește l-a ținut în viață:

„După ce m-am operat în Germania am revenit acasă. Dumnezeu m-a ajutat. Tot ce am făcut în ultima perioadă a fost că Dumnezu mi-a dat un copil. Soția mea nu rămânea gravidă, dar s-a dus pe la biserici. Dumnezeu mi-a adus copilul pe lume. Când am văzut cum arată fetița am dus-o non stop la grădiniță, la școală. Îmi seamănă la toate. Dumnezeu mi-a dat să mai trăiesc pentru ceva. Eu aveam 58 de ani când s-a născut ea și poate nu mai aveam cine știe ce gânduri, dar așa m-a făcut să lupt. Faptul că m-am făcut bine se datorează rugăminții ei”, declara Liță Dumitru la GSP Live, în primăvara lui 2019.