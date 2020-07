Fotbalistul internat într-un spital din România: „E mizerabil”. Ce medicamente primește

Partida dintre Astra şi Universitatea Craiova a fost amânată după ce Ljuban Crepulja a fost testat pozitiv cu COVID-19. Fostbalistul se află internat la Giurgiu în niște condiții de care este revoltat. Ce medicamente primește?

Ljuban Crepulja, fotbalist croat al formației Astra, a fost testat pozitiv cu noul virus, așa că meciul programat miercuri, în etapa a noua a play-off-ului Ligii 1, cu Universitatea Craiova, a fost amânat.

„Jucătorul se simte bine. Aseară (n.r. – marți seara) s-a simţit mai rău, astăzi (n.r. – miercuri) s-a simţit bine, nu mai are convulsii, are gust, are miros, doar că, în continuare, are temperatură. El mi-a spus că a fost doar la magazin și să-și pună motorină.