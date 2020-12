Fotbalist român, dator vândut fostei sale soții. E ireal cum a putut aduna o asemenea sumă

Pentru Gabi Enache, fostul component al lotului de la Astra, părea că lucrurile vor merge pe un făgaș bun. Recent fotbalistul a semnat un contract pentru un sezon cu FCSB-ul lui Gigi Becali, iar salariul este unul mulțumitor. Numai că lucrurile, pe plan personal, nu sunt chiar așa cum și le-ar fi dorit Gabi.

În 2017, în urma unui scandal, dar și din cauza unei infidelități a fotbalistului, căsnicia dintre Gabi Enache și Mădălina Enache avea să se încheie, printr-o decizie de divorț. Problemele fotbalistului au început după acest moment. Sursele sspun ă acesta timp de un an de zile nu și-a onorat plata pentru pensia alimentară aferentă micuței Anais.

Conform unor surse apropiate celor doi, Gabi Enache a ajuns să fie obligat de instanța de judecată să plătească retroactiv banii datorați pentru pensia alimentară. Suma se ridică la aproximativ 22.000 de euro, adică 110.000 lei. Prin decizia tribunalului, mai spun sursele, Gabi Enache este obligat să mai plătească și o rentă viageră până când Anais va împlinii 18 ani.

Conform contractului încheiat cu FCSB, recent, fotbalistul va încasa de la Gigi Becali, 10.000 de euro pe lună. Cu alte cuvinte, două salarii și ceva ar trebui să le plătească urgent fotbalistul. Asta dacă nu vrea să fie pus în postura popririi conturilor de către instanța de judecată.

Divorțul fotbalistului a fost efectul unei relații extraconjugale, timp de un an aproximativ, cu Lena Rohozneanu. De altfel, după pronunțarea divorțului, Gabi Enache s-a recăsătorit cu fosta amantă. După divorț, se pare că fotbalistul a uitat de obligațiile pe care acesta le avea față de micuța Anais, chiar declarând în 2019 că nu ar avea nicio datorie de plătit, în contul fiicei sale și a Mădălinei.

”Sunt foarte deranjat de ce apare, sunt foarte deranjat de lucrurile care nu încetează odată. Nu trebuie să ştie absolut nimeni de ce se întâmplă. Eu am cele mai mari dovezi lună de lună, am plătit tot ce trebuie. Am plătit absolut tot ce trebuie pentru fetiţa mea. Pe mine mă deranjează că se asociază numele meu şi familia mea numai cu bani.

Am ajuns la un moment în care copilul a ajuns o afacere. Asta este cea mai mare problemă. De ce nimeni nu vorbeşte că nu apare cu fetiţa. De ce nimeni nu vorbeşte că fetiţa stă de 6 luni la bunici. Ee nu pot vedea fetiţa că am serviciu aici şi sunt rugat să merg la Hunedoara să o văd”, declara Gabi Enache