Fostă primă doamnă, gafă vestimentară în public. Fotografii au fost pe fază pentru a prinde momentul, reacţia Carlei Bruni

Fosta primă doamnă a Franței Carla Bruni a uimit la Festivalul de Film de la Veneția 2023, cel mai vechi astfel de eveniment din lume. A fost îmbrăcată foarte elegant, însă i-a scăpat un detaliu important. Fotografii erau cât pe ce să surprindă gafa fostului fotomodel. Foto

Cum s-a afișat Carla Bruni la Venezia

Festivalul de Film de la Veneția 2023, cel mai vechi astfel de eveniment din lume, organizat în luna august, a reunit multe vedete pe covorul roșu. La prestigioasa Mostra de Venise și-a făcut apariția și fosta primă doamnă a Franței Carla Bruni.

Fostul fotomodel a impresionat cu ținuta în care s-a afișat. Carla Bruni a purtat o rochie neagră, cu o floare strălucitoare, confecționată din pietre prețioase la gât, ținuta fiind creată de Valentino. Vedeta a purtat o pereche de ochelari de soare negri, sporind astfel farmecul apariției pe covorul roșu.

Înainte de a ajunge în fața fotografilor care o așteptau la proiecția specială a The Lion’s Share: A History Of The Mostra, un film produs cu ocazia celei de-a 80-a aniversări a festivalului, Carla Bruni a fost surprinsă împreună cu soțul său, fostul președinte Nicolas Sarkozy.

Apariția cuplului pe covorul roșu a stârnit valuri de entuziasm în rândul fanilor, toate privirile fiind îndreptate către cei doi parteneri. Carla Bruni a emanat încredere din plin, fără a face nici ce mai mic efort. A pozat cu un zâmbet încântător, însă era cât pe ce să facă o gafă importantă.

Ce gafă era pe cale să facă fosta primă doamnă

Deși a fost foarte elegantă, trebuie menționat că fosta primă doamnă a Franței a purtat o rochie ce i-a lăsat picioarele frumoase la vedere. În timp ce pășea pe covorul roșu, a făcut câțiva pași prea mari, fiind pe cale să facă o gafă ce avea să fie surprinsă de toți fotografii.

Carla Bruni a fost aproape să alunece pe covorul roșu, iar rochia elegantă și sexy nu ar fi ajutat-o în astfel de circumstanțe. Rămâne totuși în continuare un simbol al stilului, apariția sa de la Mostra de Venise, festival de film, nefăcând altceva decât să îi reconfirme statutul.

Cel mai vechi festival de film reunește actori, regizori și profesioniști renumiți din întreaga lume an de an. Evenimentul prezintă o selecție impresionantă de filme internaționale. Nu exagerăm când spunem că, în prezența Carlei Bruni, festivalul a căpătat o alură aparte.

Fanii fostei prime doamne a Franței așteaptă cu nerăbdare să fie martori la următoarea apariție publică a sa care, fără îndoială, va fi plină de farmec și de fler.