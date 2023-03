Fosta iubită a fotbalistul din România bănuit că paria la meciurile echipei lui, dezvăluiri incendiare. „Am încercat să merg cu el la psiholog”

Fosta iubită a lui Cosmin Achim a rupt tăcerea și a vorbit despre problemele fotbalistului. A dezvăluit că fostului jucător de la FC Voluntari și Petrolul îi plăceau jocurile de noroc și că mergea des la cazinou, dar când s-a ajuns la subiectul pariurilor de la meciurilor de fotbal a evitat să se pronunțe. Daniela Tatara a precizat că nu vrea să vorbească prea mult pe această temă pentru că în momentul de față există o anchetă legată de acest caz.

Cosmin Achim este investigat de Departamentul de Integritate al FRF după ce ar fi pariat sume de bani pe mai multe meciuri din Liga 1. Ar fi mizat chiar în partidele de la FC Voluntari și Petrolul în care a fost pe teren, presat de membrii unui clan interlop care l-ar fi amenințat. Nouă partide sunt sub „lupa” anchetatorilor.

În presă au apărut informații că toată povestea ar fi fost dezvăluită de fosta iubita a fotbalistului. Daniela Tatara a spus că nu este nimic adevărat, dar a recunoscut că a luat legătura cu oficialii clubului FC Voluntari pentru că avea de recuperat bani de la fostul iubit. Iar Achim îi tot spunea că nu a primit salariul.

„După 5-6 luni mi-a cerut cam 2.000-3.000 de euro. Spunea că are datorii către colegi, prieteni. El avea probleme astea de foarte mulți ani, nu de când m-a cunoscut. Datoriile se strâng, iar când ele depășesc nivelul salarial, intri în colaps.

Fosta iubită a lui Cosmin Achim a dezvăluit că are de primit aproape 500.000 de euro de la fotbalist. Când a fost întrebată de pariuri a evitat subiectul. Dar a vorbit despre pasiunea lui pentru jocurile din cazinouri.

„Am încercat să merg cu el la psiholog, ca el să nu ajungă într-o stare degradantă. Din păcate, nu am reușit. Mi-am dat seama în momentul în care noi am fost în Barcelona în primele luni. În fiecare seară îmi spunea să mergem la cazinou. Eu habar nu aveam. Și eu am intrat în cazino, dar pentru a mă distra, nu a câștiga.

Ți-ai făcut un cont de pariuri, unde el să parieze, prin intermediul tău?

Există o anchetă în curs în care este verificat pentru anumite meciuri. Vreau să las ancheta să facă toate demersurile necesare…

Răspunsul nu este „nu”?

Refuz să răspund la această întrebare!

El nu a discutat cu mine despre blaturi și nici nu pot să-l acuz de așa ceva”, a mai Daniela Tatara.